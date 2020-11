37-Jähriger nach Stein-Würfen auf Essener Synagoge in Haft

Nach den zwei Steinplatten-Würfen auf die Synagoge der jüdischen Gemeinde an der Sedanstraße in Essen sitzt ein 37 Jahre alter tatverdächtiger Iraner in Untersuchungshaft. Dies bestätigte Oberstaatsanwältin Anette Milk am Mittwoch.

Nach dem „Anschlag“ vom 22. November und einer vergleichbaren Tat acht Tage zuvor hatte die Essener Polizei den 37 Jahre alten Verdächtigen am Montag festnehmen können . Oberbürgermeister Thomas Kufen stattete der Kultusgemeinde am gleichen Tag einen Besuch ab und machte deutlich: „Es ist beschämend, dass eine solche Tat am helllichten Tag bei uns in Essen passieren kann.“ Zumal solch sensible Einrichtungen wie die Synagoge im besonderen Fokus der Polizei stehen, die vor dem Hintergrund einer latenten Gefahrenlage dort ständig Präsenz zeigt.

Beamte befanden sich auf der rückwärtigen Seite der Synagoge

Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst, dass der Täter zugeschlagen habe, als sich die von der Behörde zur Bewachung abgestellten Beamten auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes befunden hätten. Nach den Würfen sei der Mann sofort geflüchtet. Nachdem die zerstörten Fenster entdeckt worden seien, hätten sich die Polizisten aber sofort an die Gemeinde gewandt und die Videoaufzeichnungen überprüft. Das habe schnell für „eine gewisse Ruhe“ gesorgt.

Der festgenommene 37-Jährige ist polizeibekannt und hat vermutlich psychische Probleme. Nach vorherigen Einsätzen, bei denen er auffiel, wurde er bereits in eine Spezialklinik eingeliefert, so die Polizei. Anhand der Bilder aus einer Überwachungskamera der Synagoge und weiterer Hinweise konnten die Ermittler des Staatsschutzes den mutmaßlichen Täter binnen weniger Tage identifizieren.

Als die Beamten den Iraner in seiner Wohnung festnahmen und Kleidung fanden, die auf den Videoaufnahmen erkennbar war, räumte er die Steinplatten-Würfe ein. Ein Motiv für sein Handeln nannte der Mann allerdings nicht.