36.000 Karten fürs Rü-Oktoberfest 2023: So läuft der Verkauf

Essen-Rüttenscheid. Das Rü-Oktoberfest am Flughafen Essen/Mülheim feiert 2023 seinen zehnten Geburtstag. Der Vorverkauf läuft schon. Was diesmal geplant ist.

Noch vier Monate dauert es, bis wieder viele Menschen in Essen und Umgebung ihre Alltagskleidung gegen Lederhosen und Dirndl tauschen. Das Rü-Oktoberfest startet am 15. September auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim. 2023 feiert die Traditionsveranstaltung, die auf dem Messeparkplatz P2 in Rüttenscheid startete und zwei Jahre später an die Stadtgrenze zog, ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Veranstalter Sven Morsbach und Ted Terdisch, beide von Anfang an dabei, blicken auf bewegte Jahre zurück.

Von einer „fixen Idee“ sprechen die Organisatoren rückblickend. Eine Idee, die zündete. Vor zehn Jahren hatte Sven Morsbach gerade selbst das Oktoberfest in München besucht. Gemeinsam mit Terdisch und dem inzwischen verstorbenen Gastronomen Werner Rzepucha organisierte er damals schon das Gourmetfest „Rü… Genuss pur“ auf dem Messeparkplatz P2 – und fragte sich: Warum nicht hier auch ein Oktoberfest auf die Beine stellen? Mit einem Risiko sei das durchaus verbunden gewesen, sind sich die beiden einig. Würde man das Publikum im Ruhrgebiet für ein großes Oktoberfest begeistern können? Wiesn-Ableger gab es zum Beispiel in Münster und Xanten, im Revier suchte man vergleichbare Veranstaltungen zu dieser Zeit vergeblich.

Rü-Oktoberfest in Essen-Rüttenscheid: Start mit 2500-Personen-Zelt

Die beiden entschieden sich, es zu versuchen – und zwar gleich richtig groß. Nicht mit einem 500-Mann-Zelt, sondern mit einem für 2500 Personen. An zwei Wochenenden und zunächst auch unter der Woche. „Nach dem ersten Wochenende wussten wir: Der Knoten ist geplatzt“, erinnert sich Morsbach. „Es war eine tolle Party.“ 2015 stand dann fest, dass die Veranstaltung umziehen muss. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte auf Antrag von Anwohnern, die sich über Lärm beschwert hatten, die Genehmigungen der Stadt für rechtswidrig erklärt.

Eine halbe Million Euro investierten die Veranstalter, um den Platz auf dem Gelände des Flughafens aufzuschütten, wo das Oktoberfest seitdem bis heute stattfindet. 14.000 Kubikmeter Material kamen beim Verdichten der Fläche zum Einsatz. Außerdem musste die ganze Infrastruktur drumherum geschaffen werden: Abwasser, Zuwasser, Strom. „Für uns war das ein großes Wagnis. Wir wussten ja nicht: Folgen uns die Gäste aus Rüttenscheid hierhin?“, erklärt Terdisch.

Sie folgten. Über die Jahre wuchs die Veranstaltung, aus dem 2500- wurde das 3000-, dann 3500-, dann 4000-Personen-Zelt. Bei dieser maximalen Besucherzahl pro Tag soll es nun bleiben. Statt zwei Wochenenden zogen die Organisatoren das Event auf vier. „Das wäre in Rüttenscheid nicht möglich gewesen, weil der Messeparkplatz ja tatsächlich zum Parken für die Messegäste gebraucht wird“, so Terdisch.

Veranstalter des Rü-Oktoberfestes: „Haben Rüttenscheid viel zu verdanken“

Natürlich habe auch die Frage im Raum gestanden, ob man die Veranstaltung nach dem Umzug umbenennen solle, sagt Morsbach. Aber: „Wir kommen aus Rüttenscheid und haben dem Stadtteil viel zu verdanken.“ Auch Terdisch ist überzeugt: „Hätten wir das Fest nicht in Rüttenscheid gestartet, dann wäre es nicht so erfolgreich geworden.

Nur einmal fiel das Rü-Oktoberfest aus, im Corona-Jahr 2020. 2021 durfte es unter 2G-Bedingungen wieder stattfinden, ohne Abstand und Maskenpflicht. „Wir waren die einzigen in der Umgebung, die zu dieser Zeit so ein Großereignis veranstalten konnten“, berichtet Terdisch. Man habe zunächst nicht gewusst, wie die Gäste reagieren. Würden sie sich über die Gelegenheit zum Feiern freuen oder zögerlich bleiben, aus Angst, sich anzustecken? Terdisch: „Am Ende war es eine tolle Atmosphäre, wir haben in euphorisierte Gesichter geblickt.“

Vorverkauf fürs Rü-Oktoberfest am Flughafen Essen-Mülheim läuft seit November 2022

Rü-Oktoberfest: Das sind die Termine Das Rü-Oktoberfest dauert insgesamt vom 15. September bis zum 14. Oktober. Während des Festes befindet sich ein Taxistand direkt auf dem Gelände, außerdem fährt ein Shuttlebus zwischen Messeparkplatz P2 und Flughafen. Alle Termine und Acts in der Übersicht: Freitag, 15. September: Original Rüttenscheider und DJ Fishi, 17 bis 1 Uhr

Samstag, 16. September: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Sonntag, 17. September: Wiesnmittag, 11 bis 16.30 Uhr

Freitag, 22. September: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Samstag, 23. September: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Sonntag, 24. September: Wiesnmittag, 11 bis 16.30 Uhr,

Montag, 2. Oktober: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: Wiesnmittag, 11 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 5. Oktober: Blaulichtparty, 17 bis 0 Uhr

Freitag, 6. Oktober: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Samstag, 7. Oktober: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 bis 1 Uhr

Sonntag, 8. Oktober: Wiesnmittag, 11 bis 16.30 Uhr

Freitag, 13. Oktober: Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 Uhr bis 1 Uhr

Samstag, 14. Oktober, Original Rüttenscheider und DJ Patric, 17 Uhr bis 1 Uhr

Der Vorverkauf für das kommende Oktoberfest im September ist bereits gestartet. Seit dem 20. November 2022 kann man Tische reservieren. Etwa 25 Prozent seien bisher ausgebucht, sagen die Veranstalter, die appellieren, sich frühzeitig um Karten zu kümmern. Erfahrungsgemäß stürzten sich nach den Sommerferien alle auf die Tickets. Der Verkauf von Einzelkarten startet am 19. August vor Ort am Flughafen (Brunshofstraße 3, Mülheim an der Ruhr). Insgesamt stehen über die Dauer des Festes rund 36.000 Tickets zur Verfügung.

Das Rü-Oktoberfest wird am Freitag, 15. September, mit Grußworten von Oberbürgermeister Thomas Kufen eröffnet. Eng verbunden ist das Fest mit der König-Ludwig-Brauerei aus Fürstenfeldbruck, deren Bier seit dem ersten Jahr ausgeschenkt wird. Prinz Luitpold von Bayern (72), der im Alter von 25 Jahren die Betriebsleitung der Brauerei übernommen hatte, kommt ebenfalls zur Eröffnungsfeier. Wie in jedem Jahr sorgt die Band „Original Rüttenscheider“ für die passende Musik auf dem Fest. Außerdem spielt am Eröffnungstag DJ Fishi, an den weiteren Freitagen und Samstagen DJ Patric. Bei der traditionellen Blaulichtparty am 5. Oktober haben Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte, medizinisches und Pflegepersonal freien Eintritt.

Rü-Oktoberfest am Flughafen Essen/Mülheim: Überraschungen im Jubiläumsjahr

Die Planungen laufen aktuell auf Hochtouren. Mit allgegenwärtigen Problemen wie Lieferschwierigkeiten, Material- und Personalmangel habe man bisher weniger zu kämpfen gehabt, berichten die Veranstalter. Ein größeres Problem seien die gestiegenen Preise. „Wir zahlen für Material und Dienstleistungen rund 30 Prozent mehr“, so Terdisch. Deshalb man die Ticketpreise leicht erhöhen müssen. Eine Einzelkarte kostete 2022 zum Beispiel 22 Euro, in diesem Jahr zahlt man 25 Euro.

Für das Jubiläumsjahr haben Morsbach und Terdisch nach eigenen Angaben Geld in die Hand genommen, um den Besucherinnen und Besuchern mit einigen Besonderheiten für ihre Treue zu danken. Was genau geplant ist, wollen sie allerdings im Vorfeld nicht verraten. Morsbach: „Das soll eine Überraschung bleiben.“

Alle Informationen zum Rü-Oktoberfest gibt es unter www.rue-oktoberfest.de.

