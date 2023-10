325.000 Euro weg: Ferrari aus Essener Tiefgarage gestohlen

Essen. Der gestohlene „Ferrari F8 Tributo“ hat einen Wert von rund 325.000 Euro. Er stand in der Tiefgarage des neuen Hochhauses.

Schon wieder ist aus einer Tiefgarage in der Huyssenallee in Essen ein Luxusauto gestohlen worden. Dieses Mal handelt es sich nach Polizeiangaben um einen „Ferrari F8 Tributo“ in Schwarzmetallic, der aktuell in Mattschwarz foliert ist.

Wie der Eigentümer im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilt, handelt es sich um einen 720 PS starken Wagen im Wert von rund 325.000 Euro. Der Ferrari sei ungefähr anderthalb Jahre alt. „Ich habe den Diebstahl heute morgen bemerkt“, sagt er. Nach Polizeiangaben liegt die Tatzeit zwischen Dienstagmittag 12 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr (17./18. Oktober). Der Ferrari F8 Tributo zählt mit 720 PS zu den stärksten Ferrari-Modellen.

Der „Phil Tower“ auf der Huyssenallee steht gegenüber der Philharmonie

Die Tiefgarage befindet sich im neuen Hochhaus „Phil Tower“ gegenüber der Essener Philharmonie.

Wie der Besitzer weiter mitteilt, soll dort schon vor neun Monaten ein Luxus-Sportwagen gestohlen worden sein. Es habe sich damals um einen Porsche GT3 Touring gehandelt.

Nach Aussagen des bestohlenen Ferrari-Besitzers soll die Tiefgarage nur unzureichend mit Überwachungskameras ausgestattet sein.

Das letzte Airtech-Signal von seinem Ferrari F8 will er am Mittwoch gegen 0.03 Uhr empfangen haben. „Der Wagen befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Mercure-Hotels an der Bismarckstraße.“

Der Ferrari hat das amtliche Kennzeichen D-X 1.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach dem gestohlenen Sportwagen. Zeugen, die Auffälliges im Bereich Huyssenallee beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Fahrzeug oder zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden.

