300 junge Schüler aus Essen singen alte Stücke von Bach

Hand aufs Herz: Dass Grundschüler Spaß daran haben, Lieder vom Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach zu singen, klingt erstmal ungewöhnlich. Daher wirkt es nicht verwunderlich, wenn die Viertklässlerin Matilda Stottrop erzählt: „Als unser Lehrer uns gesagt hat, dass wir eine klassische Musikwoche machen, hat die ganze Klasse erstmal die Augen verdreht.“ Doch dieses Phänomen kennt Friedhilde Trüün nur zu gut. Bereits zum vierten Mal hatte die Chorleiterin die Projektwoche „Sing Bach“ im Chorforum im Südviertel initiiert: Mit rund 300 Kindern aus vier Essener Grundschulen hat sie Lieder von Johann Sebastian Bach einstudiert.

„Am Anfang schauen mich die Kinder an, als wollten sie sagen: ‚Was will die denn von mir?‘, aber nach zwei Stunden heißt es dann ‚Bach ist ja voll cool.‘“ Und wieso ist das so? „Die Musik von Bach hat ganz klare Strukturen, so dass man die Melodien direkt mitsingen kann“, erklärt Trüün. Außerdem seien die Lieder kindgerecht aufgearbeitet worden und durch das gemeinsame Singen entstehe ein Zusammen-gehörigkeitsgefühl. Die Intention des Projektes sei es, den Kindern schon früh klassische Musik nahe zu bringen, da diese unter anderem die Konzentrationsfähigkeit und Resilienz steigere.

Begeisterung der Grundschüler aus Essen schon bei Generalprobe spürbar

Diese Erfahrung hat auch Nora Meyer-Galow gemacht, die das Chorforum leitet und bei dem Projekt mitgewirkt hat: „Klassische Musik führt zu nachhaltigen Glücksmomenten, die auch die Kinder spüren. Viele fragen mich sogar nach dem Projekt, ob ihre Geschwister beim nächsten Mal auch mitmachen dürfen, weil sie es selbst so schön fanden.“

Diese Begeisterung war bei der Generalprobe deutlich zu spüren, aber auch eine gewisse Nervosität lag an diesem Tag in der Luft. Denn der Höhepunkt der SingBach-Woche war ein Konzert in der ehemaligen St. Engelbert-Kirche am Chorforum am Freitagabend. Und die Kinder wussten schon vor ihrem großen Auftritt: Das Konzert ist ausverkauft und rund 500 Gäste würden zuhören. Eine Woche lang hatten die rund 300 Schüler dafür geprobt: Texte auswendig gelernt, Melodien einstudiert, die Bühnenaufstellung vorbereitet.

Euphorische Stimmung und tosender Applaus

„Wir sind zwar alle total aufgeregt, aber das Projekt war wirklich toll und wir freuen uns riesig“, erzählt Matilda mit strahlenden Augen vor dem großen Konzert, das im Endeffekt eine euphorische Stimmung und tosenden Applaus erzeugte.