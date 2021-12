2G: Shoppen mit Bändchen jetzt auch in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Farbige Bändchen sollen die 2G-Kontrolle beim Shopping erleichtern. Welche Rüttenscheider Einzelhändler sich an der Aktion der EMG beteiligen.

Ab Montag (13. Dezember) soll die Kontrolle des 2G-Nachweises auch in Rüttenscheider Geschäften einfacher werden. Wie Rolf Krane von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) mitteilt, beteiligen sich viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler aus dem Stadtteil an der Bändchen-Aktion der Essen Marketing GmbH (EMG). Kundinnen und Kunden müssen damit nur einmal ihren 2G-Nachweis und Personalausweis vorzeigen und erhalten ein farbiges Bändchen. Den Rest des Tages müssen sie dann nicht in jedem Laden immer wieder kontrolliert werden.

Innerhalb von Stunden habe sich die IGR dem System der EMG in der Innenstadt angeschlossen, über 300 Einzelhändler informiert und über 30 Einzelhändler als Ausgabestellen gewinnen können, so Krane. Am Samstag (11. Dezember) werden die Bändchen verteilt und ab Montag sollen sie möglichst alle zur schnelleren Kontrolle akzeptieren. In einer zweiten Phase sollen auch Gastronomen angesprochen werden.

Bändchen in Rüttenscheid haben die gleiche Farbe wie in der Innenstadt

Da die täglich wechselnde Farbe der Bändchen die gleiche ist wie in der Innenstadt, kann man sie an beiden Orten nutzen. „Sicher muss sich das noch einspielen, aber es besteht die Hoffnung, dass man damit eine Hilfe für Kunden und Geschäfte erreicht“, betont Krane, „denn schließlich wollen wir alle, dass der lokale Einzelhandel nicht unter der Pandemie und den vielen anderen Belastungen, die ihm aufgebürdet werden, kaputt geht.“

Stichproben durch die Behörden werde es aber weiterhin geben. Zur Sorge, dass die Bändchen einfach an Menschen ohne 2G-Nachweis gegeben werden könnten, sagt Krane: „Das Missbrauchsrisiko erscheint nicht größer als das bei Impfpässen und die ausgebenden Händler unterliegen der Kontrolle, weil alle Bändchen nummeriert sind, was bei der Auslieferung aufwendig festgehalten wird.“

Folgende Rüttenscheider Einzelhändler geben die Bändchen aus (weitere sollen folgen):

COB concept store, Rüttenscheider Str. 34B

O2 Shop Essen, Rüttenscheider Str. 50

Hanim Fashion No2, Rüttenscheider Str. 54

Twentynine Palms, Rüttenscheider St. 56A

Geigenbau Bartsch, Zweigertstr. 8

Tchibo, Rüttenscheider Str. 88

Linear Hair Dröge, Rüttenscheider Str. 92

Bürobedarf Kersten, Rüttenscheider Str. 116

Laufsport Bunert, Rüttenscheider Str. 184

Hermann Schulte Farben- & Lackhandel, Rüttenscheider Str. 270

Monti Theresa König, Rüttenscheider Str. 87

Zwei machen Schmuck, Rüttenscheider Platz 12

Traum in Tüten, Hedwigstr. 8

Hutmanufactur Ulrike Strelow, Hedwigstr. 4

EDELGUTH - „Liebe“ zum Anziehen, Hedwigstr. 7

STAKKS, Rosastr. 16a

S. M. Klein Goldschmiedewerkstatt, Brassertstr. 1

Hendrik Tott, Rüttenscheider Str. 127

Hanke Wohnkonzepte, Rüttenscheider Str. 153

Rue-Art, Rüttenscheider Str. 155

Schwantes Radio- und Fernsehtechnik, Rüttenscheider Str. 161

KIRSTEN RABE Premium Fashion, Rüttenscheider Str. 163

Clemente Elemente, Rüttenscheider Str. 171

Breckis Second Hand Damenmode, Rüttenscheider Str. 173

Brillen-Galerie Peterburs, Rüttenscheider Str. 175

The Poodles Core, Rüttenscheider Str. 177

Lucy de Luxe, Rüttenscheider Str. 179

Rue Maison 185, Rüttenscheider Str. 185

PFEFFERS, Rüttenscheider Str. 261

