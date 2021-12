Essen-Altenessen. Wer im Allee-Center in Altenessen ein 2G-Bändchen erhält, kann damit anderswo einkaufen. Ganz zufrieden ist die Center-Managerin jedoch nicht.

Farbige Bändchen sollen die 2G-Kontrolle beim Shopping erleichtern. Andrea Schwenke, Center-Managerin im Allee-Center, hat sich dafür mit dem Team der Innenstadt zusammengeschlossen. Wer in dem Altenessener Einkaufszentrum nachweist, geimpft oder genesen zu sein und ein Bändchen erhält, kann damit auch auf den Weihnachtsmarkt sowie in Rüttenscheid und in der City einkaufen.

2G-Bändchen werden im Altenessener Allee-Center in den Shops verteilt

„Wir haben alles mit Essen Marketing GmbH und dem städtischen Ordnungsamt abgestimmt“, erklärt Andrea Schwenke, die am Montag mit ihrem Team 60.000 neu eingetroffene farbliche Bändchen einzeln für die rund 80 Shops abzählen und in die Verteilung geben musste. Die Bändchen werden ab sofort mit der Einlasskontrolle der Shops sowie im Center Management verteilt.

Ist die 2G Regel erfüllt, bekommt der Besucher ein Bändchen um das Handgelenk und kommt so an diesem Tag problemlos in die anderen Shops. Die Farben der Bändchen wechseln von Tag zu Tag. Laut dem NRW-Gesundheitsministerium müssen die Bändchen vor der Weitergabe gesichert sein, zum Beispiel durch ein ohne Zerstörung nicht ablösbares Armband.

Frequenz- und Umsatzrückgange durch 2G-Kontrollen

Schwenke: „Grundsätzlich funktioniert das System erstaunlich gut. Die Shops arbeiten Hand in Hand und geben sich bei den ordnungsgemäßen Kontrollen viel Mühe.“ Auch die Besucher seien vorbereitet und machten sehr gut mit. Dennoch würde die Kontrolle aufhalten und viel Personal binden.

Die Center-Managerin hat beobachtet, dass etliche Kunden den stationären Handel meiden, weil sie keine Lust auf diese Zugangskontrollen haben oder aber sie würden das Bändchen gar nicht bekommen, weil sie eben weder genesen noch geimpft sind. Somit sorge das System für Frequenz- und Umsatzrückgänge. Schwenke: „Nichtsdestotrotz ist es trotzdem besser als jeder weitere Lockdown.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen