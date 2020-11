Spielberg, Scorsese oder Hitchcock? Bei Schönebecker Nils Stakemeier war es kein berühmter Regisseur, sondern sein Vater, der ihn mit dem „Filmvirus“ infizierte. „Er hatte eine Videodoku über die Gasometer-Sanierung in Oberhausen gemacht. Ich bin fasziniert davon gewesen“, erinnert sich der 29-Jährige. Irgendwann habe er die Chorauftritte des Vaters gefilmt, es folgten ein WDR-Praktikum und schließlich der Master an der Folkwang Universität der Künste in „Professional Video Creation“.

Als Abschlussarbeit drehte er einen 50 minütigen Film über seinen Heimatstadtteil. Er habe auch 120 Minuten machen können, berichtet Stakemeier, der seit seiner Geburt in Schönebeck lebt und dementsprechend dort verwurzelt ist. Doch der Aufwand sei schon sehr groß für so eine Filmarbeit. Angelehnt an „Schönebeck – Der Film“ plant er nun eine Art Fortsetzung.

Essener zeigt Heimspiele von RWE im Internet

Seit seinem Uni-Abschluss ist Nils Stakemeier als freiberuflicher Film- und Fotokünstler unterwegs. Die Selbstständigkeit habe Vor- und Nachteile erzählt er. Er könne kreativ arbeiten, sich freier ausdrücken. Jedoch habe die Corona-Krise klare Einschnitte mit sich gebracht. Aufträge würden unter erschwerten Bedingungen ablaufen, dazu fielen Veranstaltungen aus.

Da er aber vor allem Projektarbeiten mache, die im Internet zu sehen seien, sei er noch gut weggekommen. „Ich hatte die Corona-Hilfen beantragt, aber ich musste sie nicht in Anspruch nehmen“, erzählt er. Es habe ihn aber beruhigt, dass er nicht hilflos sei. „Es war aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Denn Stakemeier hat gute Referenzen. So produziert der Schönebecker mit seiner Medienproduktionsfirma „Nils Stakemeier Film & Fotokunst“ für Rot-Weiss Essen seit Anfang der Saison den Livestream für die Heimspiele. Unter der Tribüne hat er einen kleinen Regieraum, wo er die Aufnahmen und den Ton von sechs Kameras zu einem sendefähigen Bild mischt. „Solange nicht 70 Prozent des Stadions mit Publikum gefüllt ist, wird es den Livestream vermutlich geben.“ Den Fans solle damit etwas Fußball-Ersatz geboten werden.

Nils Stakemeier bei der Arbeit für Rot-Weis Essen. Foto: Privat

Essener will über Ruhrgebietssport berichten

Aus dieser Partnerschaft entstand die Idee für „Ruhrsport.TV“ . Nils Stakemeier plant eine regelmäßige Sportberichterstattung aus dem Ruhrgebiet – die ARD-Sportschau als abgespeckte Internetvariante. Die Runfunklizenz habe er bereits vorliegen. „Es soll kurze Berichte geben, etwa 90 Sekunden lang, Interviews und Livestreams wie bei RWE.“ Sämtliche beliebte Sportarten wolle er abdecken. Stakemeier glaubt, das sei noch eine Nische. Nun müsse er noch Partner gewinnen, „für Solo-Selbstständige ist das wichtig“, und Vereine von seinem Konzept überzeugen.

Nicht nur in der Welt des Sports ist Stakemeier filmisch unterwegs, auch Kirchen sind bereits auf ihn aufmerksam geworden. Corona hat gezeigt, wie schmerzhaft es für Gemeindemitglieder ist, wenn sie nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Die Lösung dafür hatte die Evangelische Kirchengemeinde am Lutherhaus in Bedingrade zu Ostern: Ein Video-Gottesdienst , der unter Einhaltung der Corona-Regeln aufgezeichnet wurde und dann im Internet zu sehen war. Zu Weihnachten werde es die nächste Produktion geben, so Stakemeier.

Bei all seiner Arbeit ist der Essener auf die Hilfe aus dem Familien- und Freundeskreis angewiesen. „Ich bin ein Startup und kann keine großen Gehälter zahlen.“ Immer mit dabei, Stakemeiers Vater, die Person, die ihm den Film sozusagen in die Wiege gelegt hat: „Ich muss meinen Vater loben, er ist eine große Stütze.“

