23-Jähriger wehrt sich gegen Polizei-Einsatz: Festnahme

Der Ehrenzeller Platz in Altendorf.

Essen. Ein Mann wehrt sich gegen Polizei-Untersuchung in Essen-Altendorf. Einsatz eskaliert. Vermutlich hatte der 23-Jährige Drogen dabei.

Eine Corona-Kontrolle auf dem Ehrenzeller Platz in Essen-Altendorf ist am Samstagabend eskaliert. Ein Mann (23) reagierte aggressiv auf Polizisten, die ihn durchsuchen wollten, weil er keinen Ausweis dabei hatte.

Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil acht bis zehn Männer auf dem Ehrenzeller Platz ohne Abstand zueinander und ohne Masken standen. Gegen seine Durchsuchung wendete der Mann Gewalt an, heißt es im Polizeibericht. In seiner Tasche fanden die Polizisten weißes Pulver in Tütchen verpackt. Es wird jetzt untersucht, ob es sich um Rauschgift handelt. Nach dem Einsatz kehrte der Mann zum Tatort zurück und verlange ärztliche Hilfe – er hatte sich bei der Rangelei mit der Polizei verletzt.

Die Behörde ermittelt jetzt gegen den Mann wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen die Corona-Schutzbestimmungen.