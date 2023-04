23-Jähriger mit Pistole im Hauptbahnhof Essen gestoppt

Essen. Bei einer Kontrolle eins Dorsteners haben Bundespolizisten eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt.

Eine Schreckschusswaffe samt Munition haben Bundespolizisten bei einem 23-Jährigen im Essener Hauptbahnhof sichergestellt. Gegen den Dorstener wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hielten Einsatzkräfte den jungen Mann am Donnerstagvormittag an. Unumwunden gab er zu, eine Waffe mit sich zu führen. In seiner Jackentasche fand sich eine täuschend echt aussehende Pistole, in einer anderen ein volles Magazin.

Die Bundespolizei warnt: „Mittels einer Schreckschusswaffe lassen sich sehr laute Schussgeräusche erzeugen, ohne dass Projektile den Lauf der Waffe verlassen. Dabei strömt meist sehr heißes Gas aus der Waffe aus, dass bei Kontakt starke Verletzungen verursachen kann.“

