22 Monate Haft - Straftäter am Hauptbahnhof Essen gestellt

Essen. Vier Mal ist ein 33 Jahre alter Essener von der Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben worden. Jetzt sitzt der Mann hinter Gittern.

Vom Essener Hauptbahnhof direkt in die Justizvollzugsanstalt ging es am Wochenende für einen 33-jährigen Essener: Bei einer Kontrolle des Mannes in der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Bundespolizisten fest, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war.

Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen bereits viermal nach dem Deutschen hatte suchen lassen. Das Amtsgericht Essen hatte den Gesuchten in diesem Jahr wegen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen, Erschleichens von Leistungen und Vergewaltigung, zu einer Geld- aber auch Haftstrafe verurteilt.

Doch er hat weder die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 300 Euro plus Verfahrenskosten beglichen, noch sich der Ladungen zum Strafantritt gestellt, berichtete die Bundespolizei am Montag. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten in der Unterhose des Straftäters zudem eine Plastiktüte mit rund 21 Gramm Amphetaminen.

Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Essener muss nun 22 Monate Haft absitzen.

