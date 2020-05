21-Jähriger nach sexueller Belästigung in Essen festgenommen

Essen. 21-Jähriger soll mehrere Frauen in der S-Bahn 6 belästigt haben. So zog er eine Atemmaske herunter und küsste eine 21-Jährige. Polizei ermittelt.

Nach der mutmaßlichen sexuellen Belästigung von vier Frauen in der S-Bahn 6 ist ein 21-Jähriger am Dienstagmorgen von Bundespolizisten am Haltepunkt Essen-Süd festgenommen worden.

Wie die Behörde berichtete, soll sich der Mann seine Maske von Mund und Nase gezogen und mindestens eine Frau (21) gegen ihren Willen geküsst haben. Drei weitere Frauen (17 und 20 aus Essen, 26 aus Duisburg) gaben an, dass der er in ihnen in den Intimbereich und an das Gesäß gefasst habe. Zwei Reisende zeigten Zivilcourage und verhinderten so weitere Übergriffe des Mannes. Eine 22-jährige Duisburgerin und ein 30-jähriger Essener Zivilcourage drängten sich zwischen die Frauen und den Tatverdächtigen, bis er von den seinen Opfern abließ.

Gegen 10 Uhr wurde die Bundespolizei über die sexuelle Belästigung in der S-Bahn 6 informiert. Daraufhin erreichten Einsatzkräfte den Haltepunkt Essen-Süd und nahm den mutmaßlichen Sex-Täter fest.

Der 21-Jährige hält sich illegal in Deutschland auf

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Duldung des Mannes aus Guinea abgelaufen war und er sich somit illegal in der Bundesrepublik aufhält. Nach richterlicher Entscheidung wurde der mit 0,7 Promille alkoholisierte 21-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Dort wurde ihm später eine Blutprobe entnommen.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts, Nötigung und sexueller Belästigung ein. Die Ermittlungen dauern an.

