21-Jähriger mit Drogensortiment im Bahnhof Essen erwischt

Essen. Bundespolizisten überprüften einen verdächtigen jungen Mann im Hauptbahnhof - weil er geweitete Pupillen hatte und am ganzen Körper zitterte.

Eine ganzes Sortiment illegaler Drogen haben Bundespolizisten bei einer Kontrolle eines 21-Jährigen im Essener Hauptbahnhof entdeckt.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wurden zwölf Verschlusstütchen mit Amphetamin sowie eine kleine Tüte mit zwölf Ecstasy-Tabletten und zwei LSD-Plättchen sichergestellt. Der junge Mann war den Beamten am Montagmorgen aufgefallen, weil er geweitete Pupillen hatte und auf am ganzen Körper zitterte.

Der Wuppertaler gab an, dass er die Betäubungsmittel von einer unbekannten Person auf einer Techno-Parade erworben habe. Diese seien jedoch für den Eigenbedarf. Weitere Angaben wollte er gegenüber den Bundespolizisten nicht machen.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

