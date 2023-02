21-Jähriger durch Kopfnuss verletzt - Polizei Essen fahndet

Essen. Ein 21-Jähriger geriet am Berliner Platz in Streit mit drei jungen Männern. Einer verletzte ihn durch eine Kopfnuss. Die Polizei zeigt ein Foto.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der einen 21-Jährigen angegriffen und durch eine Kopfnuss verletzt hat.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden das Opfer und eine Begleiterin am 30. August an der U-Bahnhaltestelle Berliner Platz von drei jungen Männern angesprochen. Dabei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Gesuchte den 21-Jährigen zu Boden streckte.

Anschließend flüchtete das Trio. Der etwa 20 Jahre alte Angreifer ist schlank und hat gelockte Haare, die an den Seiten rasiert sind. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Schuhe.

Wer den Verdächtigen auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

