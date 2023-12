2023 war das nasseste Jahr in Essen seit 88 Jahren

Essen Der Deutsche Wetterdienst in Essen-Bredeney hat in diesem Jahr 1269 Millimeter Niederschlag gemessen. Nasse Aussicht auf die Festtage.

Das zu Ende gehende Jahr 2023 war in Essen das niederschlagreichste Jahr seit 1935. Das berichtet Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) an der Wallneyer Straße in Bredeney. An der Station wurden vom 1. Januar bis einschließlich 19. Dezember genau 1269,2 Millimeter Niederschlag gemessen. Das heißt: Regen und Schnee, die in diesem Jahr fielen, würden mehr als 1,2 Meter Höhe auf einem Quadratmeter ergeben.

Das bislang nasseste Jahr war das Jahr 1998 (1252,2 Millimeter). Im Jahr 1935 wurde mit den Aufzeichnungen der Niederschläge begonnen. In jenem Jahr fielen ebenfalls mehr als 1200 Millimeter vom Himmel.

Der DWD stellt in Aussicht, dass die Marke von 1300 Millimetern wahrscheinlich erreicht werden könnten. Denn „bis Ende des Jahres könnte durchaus noch einmal eine gehörige Portion Niederschlag dazu kommen“, prognostiziert Kesseler-Lauterkorn. Tatsächlich soll es am Sonntag, 24. Dezember (Heiligabend), regnen, genauso wie am ersten Feiertag (Montag, 25. Dezember). Erst am Dienstag, 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), soll es eine Regenpause geben.

