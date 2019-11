3000 Teilnehmer bei Klima-Demo in der Essener Innenstadt

Mehr als 3000 Demonstranten protestieren am Freitagmittag gegen die internationale Klima-Politik. Die Versammlung anlässlich des Internationalen Tags für den Klimaschutz startete am Viehofer Platz und zieht einmal um den Innenstadt-Ring. In der Innenstadt gibt es deshalb erhebliche Störungen beim Autoverkehr.klimastreik- drei „fridays for future“-aktivisten im podcast

Eingeladen zu der Demo haben nicht nur Schüler der Aktion „Fridays for Future“, sondern auch die Eltern-Aktion „Parents for Future“ sowie Wissenschaftler („Scientists for Future“). Deren prominentester Vertreter an diesem Tag, der Meteorologe Guido Halbig, sprach zum Auftakt zu den Schülern und Erwachsenen: „Auch Deutschland als relativ kleines Land ist verpflichtet, sofort Maßnahmen für den aktiven Klimaschutz einzuleiten“, sagte der Vorsitzende der Essener Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Ein Deutscher produziert im Jahr im Schnitt zehn Tonnen CO2, ein Inder gerade mal zwei“, erklärte Halbig. „Der Klimawandel hat schon jetzt große Auswirkungen, wir merken es in jedem Sommer.“

Viele Umweltorganisationen vor Ort

Wieder folgten viele Schulen dem Aufruf der Klima-Aktivisten – das Mädchengymnasium Borbeck (MGB) hatte, wie berichtet, an diesem Tag allen Schülerinnen erlaubt, die Demo zu besuchen. Andere Schulen waren mit ganzen Jahrgängen oder Klassen vertreten, hatten die Teilnahme am Protest kurzerhand zu einer Exkursion erklärt. Darüber hinaus waren Vertreter zahlreicher Umweltorganisationen vor Ort: Die „Bürger gegen Fluglärm“ aus Essen-Kettwig, die globalisierungskritische Initiative „Attac“, der Radclub ADFC sowie mehrere politische Parteien. Auch Bürgerinitiativen wie die Aktion „Rettet die Katernberger Grünflächen“, die sich gegen eine Bebauung von Wiesen am Plänkerweg stark macht, kamen in die Essener Innenstadt.

Meteorologe sprach Demonstranten Mut zu

Meteorologe Guido Halbig sprach den Demonstranten Mut zu: „Ihr seid stark, nur zusammen kann man etwas verändern.“ Halbig erinnerte an den Mauerfall der DDR vor 30 Jahren, „das haben auch nicht Politiker gemacht, sondern die Menschen, die zusammenstanden und riefen: ,Wir sind das Volk’!“

Klima-Demos begannen vor einem Jahr

Vor einem Jahr hatten weltweit Schüler damit begonnen, für regelmäßige Klima-Demos an Freitagvormittagen auf die Straße zu gehen. In Essen gab es Mitte Dezember die erste „Fridays-for-Future“-Veranstaltung während der Schulzeit. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die Klimaproteste in Essen Mitte September, als rund 8.000 junge und alte Bürger für eine neue Klimapolitik auf die Straßen gingen.