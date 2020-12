Stromausfall: 2000 Essener Haushalte kurzzeitig ohne Strom

Im Stadtteil Überruhr ist es am Montag aus noch ungeklärter Ursache zu einem Stromausfall gekommen.

Essen. In Überruhr und Teilen von Frillendorf ist am Montagnachmittag für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen. Nach der Ursache wird noch gesucht.

In Überruhr und Teilen von Frillendorf hat es in Essen am Montagnachmittag um 14.13 Uhr einen Stromausfall gegeben. Betroffen waren rund 2000 Haushalte, teilte der Energiedienstleister Westnetz mit.

Um 15.20 Uhr war die Stromversorgung weitgehend hergestellt. „Alle Weihnachtsbäume dürften wieder leuchten“, sagte eine Westnetz-Sprecherin. Die Ursache für den Stromausfall wird noch gesucht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]