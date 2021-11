200 Meter Schlange: Riesen-Ansturm auf Aldi-Mode in Essen

Essen. Die Mode von Aldi Nord ist in Essen auf riesige Nachfrage gestoßen. Bei der Verkaufsaktion standen einige schon Stunden vor dem Start Schlange.

Die Verkaufsaktion der Modekollektion „Aldi Original“ von Aldi Nord hat in Essen für einen riesigen Ansturm gesorgt. Vor der Filiale in der Keplerstraße in Holsterhausen bildete sich eine 200 Meter lange Schlange. Nach Angaben des Unternehmens kamen in Essen so viele Menschen wie in keiner anderen Stadt. Um 12 Uhr startete die Aktion. „Die ersten waren schon um 8.30 Uhr da“, berichtet ein Aldi-Sprecher.

Essen bildet den Schluss der Verkaufsreihe, die zuvor schon in vier anderen Städten stattgefunden hatte. Zuletzt hatte es die Aldi-Kollektion in Hannover zu erstehen gegeben, wo ebenfalls sehr viele Menschen Schlange standen. Es ist das erste Mal, dass die „Aldi-Original“-Kollektion im Handel erhältlich ist. Die Discounter-Mode ist im Stil von Streetwear-Marken gehalten und besteht unter anderem aus Jogginghosen, Sweatshirts, Socken und Badeschlappen mit Aldi-Logo („Aldiletten“).

Weitere Informationen in Kürze.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen