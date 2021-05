200 Euro für eine Covid-Impfung? Essener Arzt unter Verdacht

Essen. Gegen einen Arzt aus Rüttenscheid wird wegen mutmaßlichen Betrugs ermittelt. Er soll für eine Impfung Geld von einem Patienten kassiert haben.

Ein Arzt aus Essen-Rüttenscheid steht unter dem Verdacht, sich durch eine Corona-Impfung bereichert zu haben. Er soll von mindestens einem Patienten Bargeld für eine Immunisierung kassiert haben - zusätzlich zu der Leistung, die er bei einer Krankenkasse abrechnete. Die Rede ist von 200 Euro, die in bar geflossen sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlichen „Abrechnungsbetrugs im Gesundheitsweisen“ und hat mit einem Beschluss des Amtsgerichts ärztliche Unterlagen beschlagnahmen lassen. Der 55-Jährige weist alle Vorwürfe von sich.

Wie die Polizei Essen am Donnerstag berichtete, flog das mutmaßlich illegale Geschäft am Mittwochmorgen bei einem Einsatz in der Praxis auf. Der Mediziner war mit dem 49-jährigen Patienten, der für die Dosis bezahlt haben will, in Streit geraten.

Der Patient hatte zwei Blanko-Aufkleber mit Chargennummer

Der Hintergrund war schnell klar: Da der Mann zum Impftermin Anfang des Monats seinen Impfpass vergessen hatte, verlangte er am Mittwoch einen nachträglichen Eintrag, den der Arzt jedoch verweigerte, so die Polizei. Während der Mediziner im Beisein der Beamten die Vorwürfe abstritt, konnte der Patient zwei Blanko-Aufkleber mit einer Chargennummer des ihm angeblich verabreichten Impfstoffs vorzeigen, die ihm in der Praxis ausgehändigt worden sein sollen.

Befragungen vor Ort und Ermittlungen anhand der Chargennummer, die dem Rüttenscheider Arzt tatsächlich zugeordnet werden konnte, erhärteten den Vorwurf des Patienten, so die Behörden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie es heißt, gibt es bislang keine Hinweise auf weitere vergleichbare Fälle von mutmaßlicher Bereicherung durch den illegalen Verkauf von Impfstoffen in der Praxis.

Ob der Patient möglicherweise für die Spritze bezahlt haben könnte, um die festgelegte Priorisierung zu umgehen, muss noch überprüft werden, heißt es bei der Polizei. Noch stehe nur der Betrugsverdacht gegen den Mediziner im Raum. (j.m.)

