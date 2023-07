2. Essener Bierbörse: Wann es losgeht, welche Biere es gibt

Essen. Die 2. Essener Bierbörse soll im September stattfinden. Der Kennedyplatz soll dann wieder zum größten Biergarten der Stadt werden. Die Infos.

Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr startet die Essener Bierbörse im September in die zweite Runde. „Vom 8. bis zum 10. September 2023 verwandelt sich der Kennedyplatz in den größten Biergarten in Essen“, teilt das Leverkusener Veranstaltungsbüro Werner Nolden mit.

Drei Tage lang werden den Besuchern in der Innenstadt circa 25 Bier- und Speisestände präsentiert. Besucherinnen und Besucher könnten aus mehreren Hundert Bierspezialitäten wählen, heißt es in einer Mitteilung: „Von fruchtig, über exotisch bis hin zu nationalen Spezialitäten.“

2. Bierbörse in Essen: Besondere Biere sind auf dem Kennedyplatz zu bekommen

Mit dabei seien zahlreiche internationale Besonderheiten, wie das brasilianische Xingu, das Zywiec aus Polen oder das spanische Urlaubsbier San Miguel. Doch auch deutsche Biere sollen zu bekommen sein: von Bayerns Hofbräu über das Hohenthanner, bis hin zum Päffgen Kölsch.

Die Bierspezialitäten gibt es auf derartigen Bierbörsen nicht nur frisch vom Fass gezapft, sondern sie können auch als Flaschenbiere gekauft und mit nach Hause genommen werden.

Der Veranstalter organisiert solche Börsen bereits seit mehr als 35 Jahren und ist und mit dem Konzept in mittlerweile mehr als 20 Städten unterwegs ist. „Die Grundausstattung besteht zu zwei Dritteln aus Bierausschankgeschäften und zu einem Drittel aus Speiseeschäften“, heißt es vom Veranstaltungsbüro.

Die Öffnungszeiten der zweiten Essener Bierbörse: Freitag (8.9.) 15 bis 24 Uhr, Samstag (9.9.) 13 bis 24 Uhr und Sonntag (10.9.) 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist an allen drei Veranstaltungstagen frei. Weitere Infos unter der Rufnummer 02171/3801, im Internet unter www.bierboerse.com oder per E-Mail an: bierboerse@veranstaltungsbuero.de

