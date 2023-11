2,6 Promille nicht genug: Dieb stiehlt wiederholt Schnaps

Essen. Bundespolizisten haben einen stark betrunkenen Ladendieb im Essener Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen. Der Mann stahl wiederholt Spirituosen.

Dass er bereits reichlich Alkohol intus hatte, hat einen 42-Jährigen nicht davon abgehalten, wiederholt Spirituosen in einem Discounter des Essener Hauptbahnhofs zu stehlen. Bundespolizisten nahmen den behördenbekannten Wohnungslosen fest und brachten ihn ins Gewahrsam der Polizei Essen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte ein Mitarbeiter des Geschäfts am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte alarmiert. Der Zeuge gab an, dass er beobachtet habe, wie ein Mann Ware aus dem Regal entnommen und in seinem Rucksack verstaut habe. Anschließend habe er den Kassenbereich passiert, ohne die Spirituosen und Lebensmittel im Wert von rund 32 Euro zu bezahlen.

Es bestand bereits ein Hausverbot

Wie sich herausstellte, war gegen den offenbar notorischen Dieb bereits ein Hausverbot wegen vorausgegangener Straftaten ausgesprochen worden. Erst eine halbe Stunde zuvor war die Bundespolizei schon einmal informiert worden, nachdem der Mann ebenfalls Ware entwendet hatte.

Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zur Bundespolizeiwache, wo ein Atemtest ergab, dass er mit 2,6 Promille stark alkoholisiert war. Die Staatsanwaltschaft Essen stimmte einem beschleunigten Verfahren zu. Der 42-Jährige soll deshalb zeitnah einem Richter vorgeführt werden. Die Bundespolizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ein.

