17.800 Euro in Essen sichergestellt: Es waren „Blüten“

Essen. 27-Jähriger belästigte eine 77-Jährige am Essener Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten den Mann durchsuchten, staunten sie nicht schlecht.

Falschgeld in Höhe von 17.800 Euro hat die Bundespolizei bei einem 27-Jährigen am Essener Hauptbahnhof sichergestellt. Der Mann aus Recklinghausen war aufgefallen, weil er eine 50 Jahre ältere Frau belästigte.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte die 77-Jährige am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte angesprochen, da der Mann sie in einem Discounter angesprochen und ihr nachgestellt habe. Obwohl die Essenerin dem 27-Jährigen mehrfach zu verstehen gegeben habe, an einem Gespräch nicht interessiert zu sein, habe er sie verfolgt.

Die Polizisten überprüften den Mann und durchsuchten ihn nach gefährlichen Gegenständen. Dabei fanden sie 89 gefälschte 200 Euro-Banknoten, die sie sicherstellten. Der Verdächtige gab an, dass ihm die „Blüten“ einen Tag zuvor von einem Unbekannten in der U-Bahn übergeben worden sei.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Nachstellung und Geldfälschung ein.

