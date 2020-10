17.000 Tablet-PC für Essener Schüler – viele Details unklar

Essen. Bald will die Stadt 17.000 Tablet-Computer an Schulen liefern. Bedürftige Schüler sollen sie leihen. Schulen im Norden sind voller Hoffnung.

Noch vor Weihnachten will die Stadt 17.000 Tablet-Computer an die Schulen schicken, damit bedürftige Schüler sie dauerhaft ausleihen können. Angesichts eines weiteren drohenden „Lockdowns“ und der nächsten Phase des „Lernens auf Distanz“ an Schulen gewinnt das Thema für Kinder und Jugendliche, Eltern und Lehrer derzeit dramatisch an Bedeutung.

Die Schulen im Essener Norden sind voller Hoffnung – doch es gibt auch viel Skepsis: „Sämtliche Details sind unklar“, sagt eine Schulleiterin im Essener Norden.“ Man weiß bislang nur, dass die Schüler und Eltern einen Vertrag mit der Schule abschließen sollen, um die Geräte dauerhaft zu entleihen. Die iPads – bestellt worden sind Rechner der Firma Apple – sollen ausdrücklich nicht an den Schulen aufbewahrt werden.

Wer verhindert, dass Eltern die Geräte nur für sich nutzen?

Wer bringt den Schülern den Umgang mit den Tablets bei – und wann? „Längst nicht alle unsere Kinder und Jugendlichen beherrschen Standard-Programme wie Word“, berichtet Julia Gajewski, Leiterin der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf. Was ist in einem Schadensfall? Und wie kann man verhindern, dass – auch das wird in Betracht gezogen – die Eltern die Geräte für sich nutzen, statt sie ihren Kindern zum Lernen zur Verfügung zu stellen?

Während man bei der Stadt betont, dass an alle diese Fragen derzeit gedacht werde und die Auslieferung gründlich und sorgfältig vorbereitet werde, ist den Beteiligten noch nicht klar, wer von den Schülern sich überhaupt die Tablets ausleihen darf. „Wenn als Richtgröße gilt, ob eine Familie zum Beispiel Hartz 4 bezieht, dann reichen die Geräte bei weitem nicht aus“, gibt Birgit Kurth-Widera zu bedenken, die Leiterin der Parkschule, einer Förderschule in Altenessen. Und gerne vernachlässigt werde auch jene große Gruppe von Schülern, deren Familie knapp oberhalb der Bedürfigkeits-Grenze liegen: „Was ist mit denen, die keinen Anspruch auf ein Leih-Gerät haben, sich aber trotzdem keins leisten können?“, fragt die Chefin einer weiterführenden Schule im Essener Norden.

Land stellte Essen kurzfristig 5,5 Millionen Euro zur Verfügung

Grundsätzlich begrüßen aber die meisten Pädagogen die flächendeckende Einführung von Tablet-Computern für die Benutzung auch in der Schule. „Es ist eine große Erleichterung, ich selbst arbeite sehr viel damit im Unterricht“, berichtet Julia Klewin, Lehrerin an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Viele ihrer Kollegen arbeiteten mit privaten Tablets und Beamern im Klassenzimmer, um „mehr Zeit und Aufmerksamkeit für die wichtigen Dinge im Unterricht zu haben.“

Viele Schüler nutzen private Geräte schon jetzt Spätestens nach der monatelangen Schulschließung von März bis Juni haben vor allem Oberstufen-Schüler damit begonnen, ihre privaten Tablet-Computer jetzt auch regelmäßig in den Unterricht mitzubringen. Nicht wenige Pädagogen begrüßen dass, weil es als allgemeiner Konsens gilt: Jede Maßnahme, die Schüler dazu befähigt, künftig besser mit dem „Lernen auf Distanz“ umzugehen, ist nötig. Um effektiv mit dem Tablet auch im Klassenzimmer umzugehen, ist aber auch die drahtlose Verbindung über W-Lan nötig – mittlerweile haben die meisten weiterführenden Schulen ein funktionierendes Netz. Ausnahme: die Förderschulen.

Die Initiative wird möglich durch eine Landes-Offensive, die nach der monatelangen Schulschließung ab Mitte März beschlossen wurde, als klar wurde, dass viele Jugendliche nicht entsprechend ausgestattet sind, um Aufgaben auch über eine digitale Verbindung zu Hause zu lösen. NRW stellte kurzfristig allein für Essen rund 5,5 Millionen Euro zur Verfügung. In kurzer Zeit brachte die Schulverwaltung die Ausschreibung auf den Weg – nach eigenen Angaben als eine der ersten Kommunen im Bundesland.

Während viele weiterführende Schulen vor allem im Essener Süden dank ihrer großen Fördervereine längst schulintern Leihgeräte vergeben, sind die Bedingungen vor allem im Norden oder in Stadtteilen wie Altendorf weitaus schwieriger: „Die Schüler müssen erst mal verstehen, dass das keine Spielzeuge, sondern Arbeitsgeräte sind“, sagt Julia Gajewski von der Bockmühle.

Vernünftige Videokonferenz-Systeme werden benötigt

Doch bei allen Zweifeln an der praktischen Umsetzbarkeit des Riesen-Projektes: Dass die Schüler lernen sollen, mit Geräten wie iPads umzugehen, hält so gut wie jeder Pädagoge für sinnvoll. „Das ist die Zukunft, und die Arbeit an elektronischen Geräten ist für jede Schüler-Klientel künftig ein Muss, um in der Job-Welt bestehen zu können“, sagt eine Schulleiterin.

Doch dass allein die Anschaffung von Endgeräten nicht reicht, um sinnvollen Distanz-Unterricht möglich zu machen, ist auch allen Beteiligten klar: Wenn es an Geld fehlt, um davon zum Beispiel Lizenzen für akzeptable Videokonferenz-Systeme anzuschaffen, nützt das schönste Endgerät nichts. Eine Gymnasiallehrerin im Essener Norden befürchtet: Ohne einen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, zumindest über Video, werde auch die nächste Schulschließungsphase mit desaströsen Ergebnissen enden.

