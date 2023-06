16 WAZ-Leser für Staffelmarathon am Baldeneysee gesucht

„Rund um den Baldeneysee“ heißt es am 15. Oktober 2023. Für den Staffelmarathon werden 16 WAZ-Leser gesucht, die in vier Staffeln an den Start gehen.

„Rund um den Baldeneysee“ heißt es am 15. Oktober 2023 beim 61. Westenergie Staffelmarathon in Essen. Westenergie, Allbau GmbH und WAZ Essen suchen für den Allbau-Staffel-Wettbewerb, an dem rund 150 Staffeln teilnehmen, noch Läufer, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ob Mann oder Frau. 16 WAZ-Leser können in vier Staffeln als Staffelläufer kostenlos dabei sein und sich die 42,195 km lange Marathonstrecke teilen. Online-Bewerbungen sind ab Donnerstag, 1. Juni, möglich.

Der Essener „Laufpate“ Leonhard Doetsch übernimmt die Vorbereitung. Er wird die Staffeln ab Donnerstag, 3. August 2023, unter seine Fittiche nehmen und in wöchentlichen Trainingseinheiten sorgfältig präparieren.

Laufpate: „Wir werden das richtige Laufen von Grund auf erarbeiten“

Doetsch hat erst mit 47 Jahren mit dem Laufen begonnen. Er hat 88 Marathons erfolgreich absolviert – unter anderem in Rom, Barcelona, Zürich, Hamburg oder auch auf der westfriesischen Insel Terschelling. Der Lauftrainer, der für den Essener Sportbund etliche Lauftreffs betreut und koordiniert, freut sich mit seinem Team auf seine neue Laufgruppe. „Wir werden das richtige Laufen von Grund auf erarbeiten. Laufstil, Atmung, Ernährung – die Leser erhalten das komplette Rüstzeug. Jeder kann und soll mitmachen, egal in welchem Tempo, denn Laufen ist einfach gut für Seele, Geist und Körper“, erläutert der Holsterhauser.

Treffpunkt für die WAZ-Leserstaffel ist jeweils am Spielplatz Haumannplatz/Ecke Virchowstraße/Schönleinstraße in Essen-Rüttenscheid an jedem Donnerstag ab 3. August 2023 um 18 Uhr. Damit das Outfit stimmt, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Westenergie und der Allbau GmbH das passende Equipment aus Laufshirt und kurzer Hose.

Online-Bewerbung für WAZ-Leserstaffel ist möglich vom 1. bis 20. Juni

Die Bewerbung für die WAZ-Leserstaffel ist einfach. Zwischen dem 1. und 20. Juni 2023 können sich Interessierte bewerben: mit vollständigem Namen, Anschrift, Konfektionsgröße, Geburtsdatum und dem Stichwort „WAZ-Leserstaffel“ auf waz.de/teamstaffel. Die Leser-Daten werden nach dem Wettbewerb gelöscht.

Maximal 16 Startplätze für vier Staffeln sind zu vergeben, über die Vergabe entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Infos über den 61. Westenergie-Marathon „Rund um den Baldeneysee“ gibt es online unter www.westenergie.de/marathon. Anfragen per E-Mail an organisation@essen-marathon.de

