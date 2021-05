Bundespolizei 16-Jähriger mit Messer greift Bundespolizisten in Essen an

Essen. Im Hauptbahnhof Essen lief eine Kontrolle eines polizeibekannten Jugendlichen aus dem Ruder. Der 16-Jährige attackierte einen gestürzten Beamten.

Mit Schlägen hat ein 16-Jähriger im Essener Hauptbahnhof einen Bundespolizisten attackiert, der ihm ein verbotenes Messer abnahm. Mehrere Schaulustige verfolgten am Sonntag die Auseinandersetzung.

Wie die die Behörde am Montag berichtete, kontrollierten Beamte den polizeibekannten Jugendlichen gegen 16.45 Uhr. Sie fragten ihn, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führe. Dies verneinte er zunächst, wurde aber zunehmend aggressiv, als die Polizisten ein sogenanntes Karambitmesser in seinem Hosenbund fanden.

Ein Beamter fiel zu Boden

Plötzlich, so die Bundespolizei, griff er die Einsatzkräfte an. Als ein Beamter zu Boden fiel, habe der Jugendliche ihm einen Faustschlag versetzt, vermutlich, um an die Waffe zu gelangen.

Weitere Bundespolizisten brachten den jungen Mann zu Boden und fesselten ihn. Der 16-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihn später ein Erziehungsberechtigter abholte.,

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem fertigte sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz und wertet nun die Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras des Essener Hauptbahnhofes aus.

