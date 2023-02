150 Jahre Hügel: Jubiläumsfest mit vielen prominenten Gästen

Essen. Großer Bahnhof auf Villa Hügel: Zum 150-jährigen Jubiläum kommt der Bundespräsident nach Essen und spricht von einem bedeutsamen Erinnerungsort.

Die Essener Villa Hügel ist am Freitagabend, 10. Februar, mit einem Festakt ins Jubiläumsjahr gestartet. Neben zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur gratulierten auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zum 150-jährigen Bestehen des geschichtsträchtigen Gebäudes. Beide hoben die Bedeutung des einstigen Wohnhauses der Industriellenfamilie Krupp als Ort der Transformation hervor.

Geschichtsinteressiert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (3. von rechts) lässt sich von Historiker Ralf Stremmel (3. von li.) in die Historie der Industriellenfamilie Krupp einführen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Die Villa Hügel repräsentierte – in ihrer eindrucksvollen Architektur und mit ihrer Ausstattung auf technologischem Höchststand – die Leistungsfähigkeit, aber auch die politische Bedeutung, die ein Unternehmen wie Krupp zu den verschiedenen Zeiten seiner Geschichte gewonnen hatte“, sagte Steinmeier in seiner Festansprache. Die Villa Hügel stehe für ein Stück Industriegeschichte Deutschlands – „und auch für die starke, manchmal verhängnisvolle Verbindung, die immer wieder zwischen Staat und Wirtschaft gesucht und gefunden wurde“, betonte Steinmeier und hob damit auch auf die Rolle des Unternehmens als einstige „Waffenschmiede des Reiches“ ab. So sei die Villa Hügel „ein Erinnerungsort für eine Geschichte, die einer ganzen Region wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand gebracht hat, aber auch schweres Leid und Tod“.

„Wir wollen den Hügel erlebbar machen und erhellen“

Im Jubiläumsjahr sollen viele Facetten der Hügel-Geschichte aufgegriffen werden. „Wir wollen den Hügel erlebbar machen und erhellen“, verspricht Ursula Gather, Kuratoriums-Vorsitzende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab am Abend denn auch symbolisch den Startschuss für eine aufwendige Transmedia-Echtzeit-Lichtinstallation, die die Villa Hügel in den nächsten sechs Wochen audiovisuell bespielen wird.

In den kommenden Monaten will sich das Haus dann mit einem vielfältigen Programm dem breiten Publikum öffnen. So sind unter anderem Open-Air-Konzerte im Hügelpark geplant, wo auch der Mülheimer Komiker und Jazzmusiker Helge Schneider auftreten wird. Außerdem verwandelt sich das ehemalige Wohnzimmer der Familie Krupp im Herbst in einen Kinosaal.

