15 Erwachsene im Dom Essen gefirmt, Vorbereitung lief online

Erwachsenenfirmung mit Weihbischof Wilhelm Zimmermann im Essener Dom am Sonntag, 25. Oktober.

Essen. Weihbischof Zimmermann hat im Essener Dom 15 Erwachsene gefirmt. Die Vorbereitung lief diesmal online und mit einem „geistlichen Lunchpaket“.

Begleitet von Freunden und Angehörigen haben 15 Männer und Frauen am Sonntag (25. Oktober) im Essener Dom von Weihbischof Wilhelm Zimmermann das Sakrament der Firmung empfangen. Unter dem Motto „Weil es für mich dran ist!“ hatten sich die jungen Leute aus Duisburg, Mülheim, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen und Bochum in den vergangenen Monaten intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet.

Coronabedingt musste auf Gruppentreffen verzichtet werden

Angesichts der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr keine Gruppentreffen auf dem Weg zur Erwachsenenfirmung, sondern Video-Konferenzen und persönliche Begegnungen mit Seelsorgerin Stefanie Gruner und Nicolaus Klimek, Referent für Glaubenskommunikation, die den Kurs geleitet haben. Die beiden Bistumsmitarbeiter hatten den Teilnehmern für die Zeit der Vorbereitung unter anderem ein geistliches „Lunchpaket“ geschnürt mit Impulsen und Anregungen zum Thema Gott und Heiliger Geist, Beten, Segen sowie mit konkreten Tipps zu Kirchen mit besonderen Gottesdienstangeboten und anderen Treffpunkten junger Christen im Ruhrbistum.

Die meisten Katholiken in den Pfarreien des Bistums Essen werden rund um das 16. Lebensjahr gefirmt. In diesem Jahr mussten die Firmungen coronabedingt meist vom Frühling auf einen späteren Termin im Jahr oder auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Teilnehmer wünschen sich eine neue Beziehung mit Gott

Wie in jedem Jahr gibt es aber auch 2021 Anmeldungen für das Bistumsangebot der Erwachsenenfirmung. „Die meisten möchten sich gerade jetzt firmen lassen, weil ihnen etwas fehlt“, hat Nicolaus Klimek in den Gesprächen mit den Teilnehmern erfahren. Viele hätten „das Gefühl und den Wunsch, durch diese Firmung ein Stück näher in eine tiefere oder neue Beziehung mit Gott und vor allem auch mit anderen Menschen zu kommen“.

Wer sich für den Vorbereitungskurs auf die Erwachsenenfirmung im kommenden Jahr interessiert, erhält weitere Informationen bei Nicolaus Klimek: 0201 / 2204 280 oder E-Mail: nicolaus.klimek@bistum-essen.de