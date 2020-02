Ob kleine Drachen oder große Löwen: Um 16.11 Uhr stehen alle parat an der Kupferdreher Straße, als der Startschuss zum 148. Rosenmontagszug fällt. Da regnet es nicht nur einige Tropfen vom Himmel, sondern vor allem Unmengen rote Herzen aus der Konfettikanone, und rasch füllt sich die Strecke mit Bienen, Clowns und Zebras.

Im Dinogewand mit Umhang, im Affenkostüm oder Indianerkleidern stecken kleine Jecken am Straßenrand und warten auf Kamelle. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Piraten machen es sich auf dem Balkon in der zweiten Etage gemütlich, während Mäuse und Punks im Erdgeschoss Bier an den Schotten auf dem Gehweg reichen. Am Straßenrand reihen sich Gruppen von Schlümpfen an Bierfässer, Blumenwiesen und Insekten samt Protestplakaten („Bienen brauchen Blumen“).

Narren sind extrem wetterfest

Für kleine Polizisten und Haifische gibt es neben Süßem auch ein wenig Trost („vielleicht hört es gleich auf zu regnen“). Die Narren aber erweisen sich ohnehin als extrem wetterfest und gut gelaunt – zur Freude auch von Zugführerin Sabine Kost.

An den bunt kostümieren Narren ziehen 50 Teilnehmer des Rosenmontagszuges vorbei, große Wagen, Musikzüge und Fußgruppen. Sie werfen nicht nur Kamelle, sondern sammeln auch Spenden. Zumindest die Mitstreiter des Festausschusses Kupferdreher Karneval, die den Umzug anführen. Sie blicken bereits auf die nächste Session. Ihr Motto: „Wer den Karneval liebt, der gibt.“

Vereins-Geburtstage und Umweltsauereien

Beim Startschuss regnet es Herzen für das Prinzenpaar der Stadt, das Kinderprinzenpaar, Oberbürgermeister Thomas Kufen (3. v. re.) sowie die Verantwortlichen des Festausschusses Kupferdreher Karneval, darunter Zugführerin Sabine Kost (li.). Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Noch vor dem Wagen des Prinzenrates rollt der Club der Braven, im Gepäcke hat der gleich doppelten Grund zum Feiern: außer Rosenmontag feiern die Mitglieder den 70. Geburtstag ihres Vereins. Der Club der Unterernährten wiederum hat nicht nur riesige Beutel Popcorn geladen, sondern seinen Wagen auch voller Kassenzettel gehängt und verkündet: „Diese Bondruckerei – was für eine Umweltsauerei.“

Angesagte Kostüme: Essbares wie zahlreiche Erdbeeren, löchrige Käsescheiben, junge Kürbisse und ältere Karotten. Sie feiern mit Einhörnern, Badeenten und Affen: ihr Familienfest auf der Ruhrhalbinsel.