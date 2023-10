14-Jährige aus Essen vermisst - wo steckt Leona-Sofie S.?

Essen. Eine 14-jährige Essenerin wurde das letzte Mal am 5. Oktober am Limbecker Platz gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Die Polizei fahndet.

Die Polizei Essen sucht nach der 14-jährigen Leona-Sofie S.. Die Jugendliche wird seit dem 5. Oktober vermisst. An diesem Tag wurde das Mädchen gegen 15 Uhr am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt das letzte Mal gesehen. Danach verliert sich die Spur der 14-Jährigen.

Wer Leona-Sofie S. gesehen hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden. Foto: Polizei Essen

Mögliche Anlaufadressen sind nicht bekannt, berichtete die Polizei am Montag. Leona-Sofie hat rötlich gefärbte Haare und trug zuletzt eine cremefarbene weite Hose und einen cremefarbenen Kapuzenpullover.

Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

