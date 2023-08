Bereits vor zehn Jahren sind in Essen historische Bahnen anlässlich des 120-jährigen Straßenbahn-Jubiläums in der Stadt unterwegs gewesen.

Stadtgeschichte 130 Jahre Straßenbahn in Essen: Jubiläums-Fahrten am Sonntag

Essen. Genau 130 Jahre ist es her, dass in Essen die erste Straßenbahn unterwegs war. Die Ruhrbahn bringt historische Bahnen auf die Strecke. Die Infos.

130 Jahre Straßenbahn in Essen: Dieses Jubiläum feiert die Ruhrbahn am Sonntag (27.8.), indem sie historische Bahnen auf die Strecke lässt – kostenlos und im Stundentakt sollen Museumsfahrten auf „Essens allerersten Linie“ stattfinden.

Der Triebwagen 144 soll zwischen Altenessen Bahnhof und Rathaus fahren, die beiden Triebwagen 1753 und 888 plus Beiwagen 350 zwischen Borbeck, Altendorf, Rathaus und Bredeney (jeweils in beide Richtungen).

Historische Straßenbahnen in Essen: Ausstellungen am Sonntag

Darüber hinaus hat die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft in ihren historischen Fahrzeugen eine kleine Ausstellung über Essens Nahverkehrsgeschichte vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung der Ruhrbahn.

Die erste Straßenbahn fuhr in Essen am 23. August 1893: eine Linie vom Bergisch-Märkischen Bahnhof (dem heutigen Hauptbahnhof) über den Kopstadtplatz und Viehofer Platz zum Bahnhof Altenessen, die andere Linie vom Bergisch-Märkischen Bahnhof über den Limbecker Platz, Helenenstraße, Bergeborbeck zum Germaniaplatz in Borbeck. Letztere entspricht dem Linienweg der heutigen 101/106. Genau dort sollen am Wochenende die historischen Fahrzeuge im Einsatz sein.

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs am 27. Juni 1956, damals noch mit der Straßenbahn, die es heute niccht mehr gibt. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Das Innere des Hauptbahnhofs im Jahre 1964, noch gänzlich ohne Geschäfte. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Wieder ein Außenmotiv aus dem März 1963. Man achte auf den kleidsamen Käfer im Vordergrund. Foto: Stadtbildstelle Foto: Stadt Essen

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Dampflokzeit im Essener Hauptbahnhof, Anfang der 1960er Jahre. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Bahnhofsunterführung von Süden. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der Essener Hauptbahnhof im März 1956 noch im Originalzustand. Das elegante verglaste Cafe und die das gebogene Vordach sind schon seit Jahrzehnten verschwunden. Foto: Stadtbildstelle Foto: Stadt Essen

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der Essener Hauptbahnhof aus der Vogelperspektive. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die "Bretterbude", der erste Hauptbahnhof von 1863 Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der Rohbau des noch heute existierenden und jüngst sanierten Hauptbahnhofs aus den 1950er Jahren. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Trotz der Bomben blieb vom schönen Hauptbahnhof aus dem Jahr 1902 noch einiges übrig. Das Gerippe wurde aber nach 1945 abgeräumt. Foto: Stadtbildstelle Foto: Fremdbild

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Der nördliche Bahnhofsvorplatz um 1910. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Ein weiterer Blick ins Innere des Essener Hauptbahnhofs im Oktober 1964. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Bahnhofshalle Ende 1950er-Jahre Foto: Elegantes Warten. Bundesbahndirektion Essen Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Bahnhofs-Unterführung von Süden. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Sein Schmuddel-Image wollte das Gebäude einfach nicht los werden. Das Bild zeigt die Südseite des Hauptbahnhofs, 1999. Foto: Remo Tietz Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Unterführung auf der Nordseite. Foto: Remo Tietz Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Die Südseite des Bahnhofs im Jahr 1999. Foto: Remo Tietz Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Das große Vordach hat die einst immerhin stimmige Architektur völlig verändert. Foto: Remo Tietz Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Das "Passarea"-Projekt verschwand im Archiv der gescheiterten Träume. Foto: Remo Tietz Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Ein historisches Bild des Nachkriegsneubaus. Foto: Stadtbildstelle Foto: Fremdbild

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Fertig: Der Bahnhof im März 1956. Foto: Stadtbildstelle Foto: Stadt Essen

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Mit der offiziellen Eröffnung des Essener Hauptbahnhofs... Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern ...geht am Samstag eine lange Geschichte zu Ende. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Zu der Eröffnung werden unter anderem Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und Minsterpräsident Jürgen Rüttgers erwartet. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Durchaus elegeant. Die Ecke des Hauptbahnhofs, wo sich in den 1950- und 1960er Jahren ein Cafe und heute das neue McDonalds-Haus befindet. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Ein weiteres Bild aus dem Inneren des 1960er-Jahre-Bahnhofs. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Und auch dieses Foto zeigt, wie leer und frei von Geschäften die Bahnhofshalle damals war. Foto: Stadtbildstelle Foto: NRZ

Der Hauptbahnhof in Essen in historischen Bildern Kein sehr freundlicher Empfang: Der neue Bahnhof soll hingegen auch ein Aushängeschild der Kulturhauptstadt sein. Foto: Stadtbildstelle Foto: Remo Bodo Tietz NRZ

Den genauen Fahrplan für Sonntag (27.8.) gibt es im Internet unter der Adresse: https://auflinie.vhag-evag.de

