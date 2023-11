1000 Euro-Schein weg? Essenerin irritiert Bundespolizisten

Auf der Wache der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof verstrickte sich eine Essenerin am Montagabend in Widersprüche (Symbolbild).

Essen. Zuerst sprach die Essenerin von einem Handy-und Geldverlust, dann von einem Diebstahl. 49-Jährige verstrickt sich auf Wache in Widersprüche.

Zuerst war von einem Verlust die Rede, dann von einem Diebstahl: Eine 49 Jahre alte Frau hat sich am Montagabend (13. November) gegenüber der Bundespolizei in Widersprüche verwickelt. Die Beamten wiesen sie schließlich darauf hin, dass sie eine Straftat vortäusche.

Die Frau sei gegen 21.45 Uhr in der Wache der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof vorstellig geworden, berichtet ein Sprecher. Zunächst habe sie gegenüber den Beamten zu Protokoll gegeben, dass sie ihr Smartphone und Bargeld in der U18 verloren habe. Das Geld in Höhe von angeblich 1.800 Euro habe sich in der Handyhülle verpackt befunden.

Zunächst war von 1.800 Euro in bar die Rede

Die Polizisten gaben der Frau den Hinweis, das nahe gelegene Fundbüro aufzusuchen. Daraufhin habe sie erwidert, dass man ihr das Mobiltelefon gestohlen habe. Die Einsatzkräfte konfrontierten sie mit ihrer nur wenige Minuten zuvor getroffenen Aussage, es habe sich um einen Verlust gehandelt.

Die Frau gab ferner an, dass es sich zudem um einen 1.000 Euro-Schein gehandelt habe. Die höchste Euro-Note ist allerdings ein 500-Euro-Schein. Die Essenerin habe sich immer wieder in widersprüchliche Angaben verstrickt, fügt der Bundespolizeisprecher hinzu.

Überprüfungen der Beamten ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen die Frau zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes ausgeschrieben hatte. Hierbei handelt es sich um ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Ein Atem-Alkoholtest ergab, dass die polizeibekannte Frau keinen Alkohol konsumiert hatte.

