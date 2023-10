100 Milliarden Dezibel: Die Nerven in der Zeche Carl

Die Nerven sind am Mittwoch, 18. Oktober, in der Zeche Carl zu Gast.

Konzert in Essen

Essen. Lana del Rey hat sich für Mittwoch, 18. Oktober, nicht in Essen angesagt. Dann müssen halt wieder „Die Nerven“ die „Summertime Sadness’ besingen.

Wenn eine Band den Status von Kritikerlieblingen hat, dann ist das oft nicht nur ein gutes Zeichen. Von der Fachpresse abgefeiert zu werden, zum Beispiel in der sagenumwobenen und inzwischen eingestellten „Spex“, bedeutete meist auch: kein kommerzieller Erfolg. Für viele Kapellen ist das okay, wer von sich behauptet, Punk zu sein, sollte schließlich keinen Stadionrock spielen, das wäre doch ziemlich tote Hose. Die Nerven singen lieber „Ich sterbe jeden Tag in Deutschland“.

Lana del Rey auf Deutsch

Die Nerven wurden nach ihrer Gründung im Jahr 2010 in Stuttgart schnell Kritikerlieblinge. Mit viel Lust an Rückkopplungen erweisen Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn den in die Jahre gekommenen Noise-Heroen Sonic Youth die Ehre. Ihr drittes Album „Fun“ lobte sogar Spiegel Online „als eine(r) der wichtigsten und besten deutschsprachigen Platten dieses Jahrzehnts“. Im Video zum Stück „Angst“ sind Tocotronic dabei, die dort als Imitationen von Die Nerven auftreten. Es folgen Auftritte bei großen Festivals wie Roskilde oder Melt, bei denen Die Nerven unter anderem ihr Lana-del-Rey-Cover „Sommerzeit, Traurigkeit“ („Summertime Sadness“) zum Besten geben.

Im Oktober 2022 erschien das fünfte Werk des Trios, schlicht „Die Nerven“ genannt, und kletterte bis auf Platz 17 der deutschen Albumcharts. Ob sie jetzt im Mainstream angekommen sind, diese Frage stellt sich für Die Nerven auch auf ihrer aktuellen „100 Milliarden Dezibel Tour Part II“ sicher nicht.

Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr, Zeche Carl, Essen-Altenessen. Tickets für 29,10 Euro hier.

