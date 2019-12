Die Volkshochschule (VHS) in Essen von außen: Ein Blickfang im Dunkeln ist das gläserne Treppenhaus an der Gebäudefront.

Volkshochschule 100 Jahre VHS Essen: Was das Besondere am Jubiläumsjahr war

Essen. Die VHS Essen hat in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert. An der Veranstaltungs-Reihe haben sich alle Kultur-Einrichtungen beteiligt.

Die Volkshochschule (VHS) beendet ihr Jubiläumsjahr zum 100. Geburtstag mit einem Rück- und Ausblick. Hans Schippmann, Vorsitzender des Historischen Vereins für Stadt und Stift Essen e.V. und langjähriger Schul- und Kulturpolitiker, lässt das Jahr Revue passieren - insgesamt gab es 77 Veranstaltungen im VHS-Jubiläumsjahr, die alle unter dem Geburtstagsmotto „Aufbrüche“ standen.

„Das Jahr hat gezeigt, wie stark wir alle sind“

Einer, der alle Veranstaltungen besucht hat, ist VHS-Direktor Michael Imberg: „Und alle Veranstaltungen waren gut besucht.“ Das VHS-Jubiläum habe die einmalige Chance ergriffen, die Kulturinstitutionen der Stadt Essen einzubinden und so gemeinsam ein großen Jubiläumsprogramm auf die Beine zu stellen. „Der 100. Geburtstag der VHS hat gezeigt, wie stark wir alle zusammen sind“, sagt Imberg.

„Wir sind mehr als ein Kursanbieter“

Die Museen, die Alte Synagoge, die Folkwang-Musikschule und -Uni, die Stadtbibliothek und viele andere Einrichtungen hätten somit das Jahr 1919, seine politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Zustände ausführlich beleuchten können – mit dem Bogenschlag auf die Gegenwart, und was wir heute daraus lernen können. VHS-Direktor Imberg hat in diesem Jahr beobachtet, „dass auch die VHS-Mitarbeiter in diesem Jahr erkannt haben, dass die Volkshochschule weit mehr als ein Kurs- und Seminaranbieter ist. Sondern: Wir sind ein Forum für die Bildung der Stadtgesellschaft, für den respektvollen Umgang miteinander.“

Im Jahr 2020 stehen weitere wichtige Daten an

Wie kann das Geburtstagsjahr der VHS ein Vorbild sein für weitere Veranstaltungsreihen? Imberg hat konkrete Ideen und plant entsprechende Projekte, über die er aber jetzt noch nicht sprechen will. Nur so viel sei verraten: 2020 ist wieder ein Jahr voller wichtiger Daten – Essen erinnert sich an zehn Jahre Kulturhauptstadt; Deutschland denkt ans Ende des Hitler-Krieges vor 75 Jahren.

Der Vortrag zum Jubiläumsjahr-Ende von Hans Schippmann findet statt am Donnerstag, 12. Dezember, 18 Uhr, Volkshochschule (VHS), Burgplatz.