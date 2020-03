Nach dem plötzlichen Tod des Handballspielers Lars Krüger aus Essen-Überruhr im November 2019 warnt die hinterbliebene Familie jetzt alle Freizeitsportler: „Lasst Euch untersuchen, ob Ihr wirklich gesund seid!“

Lars Krüger, 1,92 Meter groß, muskulös und 100 Kilo schwer, sackte Mitte November bei einem Spiel seiner Mannschaft SG Überruhr gegen Wuppertal plötzlich zusammen, das Spiel war gerade wenige Minuten alt. Sein Vater saß auf der Tribüne und bekam alles mit. „Es wurden sofort Notärzte gerufen, er wurde wiederbelebt und auf die Intensivstation gebracht, doch es nützte nichts“, berichtet Wilhelm Krüger jetzt, mehrere Monate später.

Keine 24 Stunden nach dem Kollaps war sein Sohn tot, das Gehirn hatte vom Zusammenbruch an nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen. Lars Krüger, Verkaufsmanager für ein Chemieunternehmen und passionierter Handballspieler, wurde nur 32 Jahre alt.

"Ich glaube, er kommt zurück"

Sein Tod rief Trauer und Bestürzung hervor, weit über Essens Stadtgrenzen hinaus. Krüger hatte zuvor auch in Krefeld, Haan und anderen Städten Handball gespielt, halblinke Position, Rückraum. Zu seiner Beerdigung am Friedhof an der Lührmannstraße kamen mehr als 300 Menschen.

Jetzt sitzt seine hinterbliebene Familie in ihrer Wohnung an der Margarethenhöhe, im Wohnzimmer hängt ein gerahmtes Porträt des Verstorbenen, auf dem Wohnzimmertisch frische Tulpen. Frohe Farben in einer dunklen Zeit. „Ich glaube ja immer noch manchmal, dass er zurückkommt und kann es nicht fassen“, sagt Mutter Karin Krüger (65) und ringt wiederholt mit den Tränen. Lars Krüger hinterließ seine Eltern, seinen Bruder Jan (36) und seine Lebensgefährtin, mit der er seit Jahren gemeinsam in Rüttenscheid lebte.

Krüger hatte eine Herzmuskelverdickung

Es dauerte Wochen, bis feststand, warum Lars Krüger, der nie ernsthafte, erkennbare gesundheitliche Probleme hatte, so plötzlich starb. Die Eltern beantragten eine Teil-Obduktion, bei der herauskam: Krüger litt an einer unentdeckten „hypertrophen non-obstruktiven Kardiomyopathie“. Vereinfacht gesagt: es handelt sich um eine Verdickung der Herzmuskeln. Es war nicht bekannt, dass Lars Krüger diese Krankheit hatte. Während Leistungs- und Profisportler sich regelmäßig Untersuchungen unterziehen müssen, die solche körperlichen Veränderungen aufspüren, ist das für Hobby- und Freizeitsportler nicht vorgesehen. Auch dann nicht, wenn sie – wie Krüger – Leistungen erbringen, die ans Leistungs- und Profiniveau heranreichen. Die Herzmuskel-Verdickung war nicht vererbt, sondern es handelte sich um eine Mutation.

„Wenn wir das gewusst hätten“, sagt die Mutter heute, „dann hätten wir ihm dringend geraten, sportlich kürzer zu treten. Und sich auf jeden Fall regelmäßig untersuchen zu lassen.“ Ihm den Sport auszureden, wäre sicher nicht einfach geworden - Lars, berichten die Eltern, war schon als Grundschulkind sportlich, immer aktiv, zunächst Fußball und Tennis, dann der Handball. Das Abi machte er 2007 am Grashof-Gymnasium in Bredeney, dann studierte er Wirtschaftschemie in Düsseldorf, arbeitete zuletzt für ein Münchner Chemie-Unternehmen im Homeoffice von Essen aus.

Alle sollten sich untersuchen lassen

„Alle Bürger, die sportlich aktiv sind und ihren Körper regelmäßig belasten“, sagen Karin und Wilhelm Krüger jetzt, „sollten sich regelmäßig untersuchen lassen. Dass man beschwerdefrei lebt und es keine Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung gibt, reicht nicht, dem allein sollte man nicht trauen.“ Karin Krüger appelliert dringend an Sportler, regelmäßig ein Herz-EKG und ein „Herz-Echo“ anfertigen zu lassen – eine Art Ultraschallbild.

Lars war, wie gesagt, nie ernsthaft erkrankt, es gab mal eine Schulterverletzung oder hin und wieder eine Erkältung. Er trainierte dreimal die Woche, dazu am Wochenende ein Spiel. Wilhelm Krüger findet außerdem: Es wäre sinnvoll, wenn alle Sportstätten grundsätzlich mit einem Defibrillator ausgestattet sind. Notärztlich geschulte Bürger sind bei Veranstaltungen zumeist vor Ort und könnten so in einem Notfall das Schlimmste verhindern.

Große Anteilnahme

Die Anteilnahme am Tod von Lars Krüger hat die Familie schier überwältigt. Ein Benefizspiel wurde ausgerichtet mit sehr großer Beteiligung, „die Welle an Solidarität und aufrichtiger Trauer, die wir erleben durften, hat uns sehr beeindruckt“, sagt Vater Wilhelm Krüger. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Lars hatte sich immer auch um seinen Bruder Jan gekümmert, der nach seinem Abi an Multipler Sklerose erkrankte und heute im Rollstuhl sitzt. „Ich weiß jetzt gar nicht, was werden soll, wo Lars nicht mehr da ist“, sagt Jan.