Zulassungsstatistik: Immer mehr Autos fahren im EN-Kreis

Da spricht vort allem die Politik davon, dass die Menschen im Bewusstsein für die Umwelt ganz generell vermehrt auf den ÖPNV umsteigen und in Zukunft neue Konzepte den Individualverkehr ablösen, das zeigt die Bilanz der Zulassungen für den Ennepe-Ruhr-Kreis zum wiederholten Male: Die Realität sieht anders aus. Erneut mehr Fahrzeuge im Kreis unterwegs, denn Der Fahrzeugbestand im Ennepe-Ruhr-Kreis ist 2019 weiter angewachsen.

Wartezeiten drastisch reduziert

Das Straßenverkehrsamt der Kreisverwaltung verzeichnete am Jahresende 255.223 Fahrzeugen. Gegenüber 2018 entspricht dies einem Plus von 3730 (etwa1,5 Prozent). Diese Entwicklung bestätigt den Trend der Vorjahre noch mehr hin zum Individualverkehr.

Die Statistik liefert zahlreiche Details: Drei von vier Fahrzeugen sind Personenkraftwagen. Stark vertreten sind darüber hinaus Krafträder Anhänger und Lastkraftwagen . 13.360 Neufahrzeuge (2018 12.381) erhielten während der vergangenen zwölf Monate erstmals ein Kennzeichen. Weitere Einzelheiten: 3.151 Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr zugelassen sind, sind älter als 30 Jahre und damit mit dem H-Kennzeichen unterwegs, 6.601 haben ein Saisonkennzeichen, 2.057 ein Kurzzeitkennzeichnen.

„Trotz der seit Juli 2016 geltenden Kaufprämie ist die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 577 nach wie vor sehr überschaubar. Allerdings gilt ebenfalls: Mit 207 neuen Fahrzeugen hat diese Gruppe im letzten Jahr so stark zugelegt wie nie zuvor“, nennt Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamtes, eine häufig gefragte Statistikzahl. Und: Das Kennzeichen „WIT“, inzwischen seit sieben Jahren als Alternative zu „EN“ wählbar, befand sich zum Jahreswechsel an 33.607 Fahrzeugen, ein Plus von 2.703.

Achtung Neuerung im neuen Jahr: Wer 2020 ein Fahrzeug an-, um- oder abmelden möchte, sollte beachten, das: für Besuche des Straßenverkehrsamts in Schwelm und der Zulassungsstelle in Witten nach 12 Uhr grundsätzlich ein Termin benötigt wird. „Diese Vorgabe macht es uns möglich, Kundenströme besser zu kalkulieren und vermeidet unnötige Wartezeiten“, nennt Sabine Völker die Gründe für die Regelung. Als Erfolg wertet sie die aktuellen durchschnittliche Wartezeit in den Nachmittagsstunden. Sie liegt bei etwas mehr als sieben Minuten. Ebenfalls bemerkenswert: Wer heute ein Auto kauft, kann dieses bereits morgen zulassen. Mit anderen Worten: Termine für einen Besuch der Zulassungsstelle sind ohne tage- oder gar wochenlangen Vorlauf reservierbar.

Die Terminpflicht sorgt bei Kunden und Mitarbeitern für positive Rückmeldungen. Bei den einen, weil sie zeitnah an der Reihe sind und der Behördengang relativ schnell über die Bühne gebracht werden kann. Bei den anderen, weil sie nicht zusehen müssen, wie innerhalb kürzester Zeit Bürger ohne Termin für einen unberechenbaren Ansturm und zeitintensiven Rückstau am Schalter sorgen.

Buchbar sind die Termine im Internet (www.en-kreis.de, Suchfeldeingabe auf der Startseite „Terminvergabe online“) sowie telefonisch unter 02336/93 0 (für Schwelm) und 02302/2024 0 (für Witten). Das Motto „Termin vereinbaren – Zeit sparen“ gilt auch für die Vormittage. „Hier ist die zeitliche Absprache zwar nicht vorgegeben. Wer sie dennoch trifft, der wird an einer gegebenenfalls vorhandenen Warteschlange vorbei aufgerufen“, sagt Völker.

Lohnend könnte es sein, vor einer Terminbuchung zu prüfen, ob die gewünschte Dienstleistung online zur Verfügung steht und der Besuch des Amts damit entfallen könnte. Was möglich ist, gibt es unter dem Punkt „Online Services iKfz“ auf der Internetseite des Kreises.

Viel Betrug im Internet

Die Öffnungszeiten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten sind Montag und Donnerstag 7 bis 15 Uhr, Dienstag 7 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 7 bis 12 Uhr.

Die Erfahrungen zeigen: Wer Straßenverkehrsamt googelt, der muss die Suchergebnisse kritisch betrachten. Der Kreis rät daher eindringlich: Für alle Dienstleistungen und Informationen des Straßenverkehrsamtes sollten Bürger ausschließlich auf die Internetseite der Verwaltung www.en-kreis.de zurückgreifen.