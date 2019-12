Yesterday Man Chris Andrews räumt in Schwelm ab

„Haben Sie Lust auf Swinging Sixties und Weihnachtslieder?“ fragt Chris Andrews zu Beginn der Show. Das Publikum hat Lust und wird drei Stunden lang bestens unterhalten. In Form einer Musical-Revue nimmt Chris Andrews die Zuschauer mit auf eine Zeitreise, die in den späten 50er Jahren beginnt.

Mit „Shake Baby Shake“, legt er gleich temperamentvoll los, doch das Publikum braucht etwas Zeit an diesem Abend, um warm zu werden. Beim dritten Lied kommt langsam die Stimmung der frühen 60er Jahre auf und Andrews zeigt den gleichen Schwung wie vor 50 Jahren. „Let’s do a little Christmas Song“, bittet er das Publikum und präsentiert das Lied vom „Winterwonderland“.

Weltstar erzählt von seiner Mama

Auf der Bühne zwischen Weihnachtsbäumen erzählt der Weltstar von einem Weihnachtsgeschenk, das er 1959 von seiner Mutter bekam: Für wenige Shilling und Pence kaufte er seine erste Schallplatte. „Rock around the Clock“ von Bill Healey. Den Song bringt er dann gleich auf die Bühne. Er singt, swingt und twisted herum und zeigt eine tolle One-Man-Show, auch mit einem weiteren Weihnachtslied.

Auf einer Leinwand werden abwechselnd weihnachtliche Bilder und verschiedene Lebensstationen von Chris Andrews eingeblendet. Der Hamburger Star Club ist zu sehen, in dem Andrews Anfang der 1960er Jahre gemeinsam mit den Beatles auftrat, und auch sein Studio in London wird eingeblendet. Auf der Bühne sitzt er dann in seinem Londoner Studio und schreibt Hits für Adam Faith, der von Sänger und Entertainer Jürgen Weber großartig dargestellt wird.

Infobox Immer gern in Schwelm Auch im Alter von 77 Jahren steht Chris Andrews auf der Bühne, spielt Gitarre und Keyboard, singt und rockt. Doch normalerweise tritt er vor 5000 oder 10.000 Zuschauern auf und nicht vor 300 wie im Saal des Leo-Theaters im Ibach-Haus. Warum er gern nach Schwelm kommt? „Ich mag diesen besonderen Ort, die alte Klavierfabrik, und ich mag die tolle Atmosphäre, die hier herrscht. Die Nähe zum Publikum ist perfekt, hier habe ich Blickkontakt zu den Zuschauern, ich kann den Menschen in die Augen sehen und sehen, wie sie reagieren.“

Dann kommt Sandie Shaw in Andrews Studio und fragt: „Hast du einen Hit für mich?“ Kurze Zeit später hat Andrews etwas für sie komponiert und im Lauf der Karriere von Sandie Shaw werden es 14 Top-20-Hits Hits sein, die er für sie schreibt. Chantal Hartmann verkörpert Sandie Shaw, und mit Stimme und Körpersprache erinnert sie perfekt an die Sängerin, deren Markenzeichen es war, meist barfuß aufzutreten.

Nach einigen Hits und Ohrwürmern singen „Adam Faith“, „Sandie Shaw“ und Chris Andrews Weihnachtslieder. Bei „Feliz Navidad“ ist auch Alexandra Andrews, die Ehefrau von Chris Andrews mit dabei. Laut und rockig geht es zunächst nach der Pause weiter.

Mehr als 700 Lieder komponiert

Chantal Hartmann singt Songs, die sie selbst komponiert hat, sorgt aber mit „Take me to the Snow“ im Walzertakt auch für besinnliche Töne. Mehr als 700 Lieder hat Chris Andrews komponiert und viele wurden von bekannten Stars interpretiert. Als Agneta von ABBA, Cher, Suzi Quatro, Daliah Lavi oder France Gall stellt Chantal Hartmann eine kleine Auswahl vor.

Jürgen Weber setzt den Reigen der Andrews-Titel fort und singt wie Bata Illic, Graham Bonney, Peter Orloff oder The Tremeloes. Perfekt bringt Weber Adam Faith und Elvis auf die Bühne, bevor er mit dem Lied „Linda“ an die Ace Cats erinnert, mit denen er 1984 in der ZDF-Hitparade Platz eins erringen konnte. Von den vielen tollen Songs an diesem Abend lebt die Show und die bekanntesten, mit denen Chris Andrews die englischen und deutschen Hitlisten stürmte, hebt der Weltstar bis zum krönenden Abschluss auf. Dann präsentiert er „To whom it concerns“, „Pretty Belinda“ und „Yesterday Man“.

Der Saal kocht, die Zuschauer sind begeistert und singen diesen absoluten Top-Hit des Jahres 1966 auch ohne Andrews. Er ist noch in bester Erinnerung. Zum Schluss bedankt sich Jürgen Weber bei Alexandra Andrews: „Sie hat die Ideen für unsere Show, sie organisiert alles und sie liebt unseren Chef“. Bei „Go Johnny Go“ rocken alle vier gemeinsam die Bühne und reißen das Publikum von den Stühlen. „Wir freuen uns auf das nächste Jahr hier in Schwelm“, verabschiedet sich Chris Andrews und mit dem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“ gibt es weihnachtliche Töne für den Weg nach Hause.