Wirksame Maßnahmen zum Selbstschutz

Ein Schutz gegen eine Infektion – nicht nur mit dem Coronavirus – ist es, zur Begrüßung zur Verabschiedung auf Händeschütteln und Umarmen zu verzichten.

Wer niesen oder husten muss, sollte dies auf keinen Fall in die Hand sondern in den Ärmel an am Ellenbogen tun. So wird ein Virus über die Hand nicht an Türklinken, Griffen und so weiter verbreitet.

Waschen Sie Ihre Hände mehrmals am Tag für 20 bis 30 Sekunden mit Seife und halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Regelmäßig lüften ist ratsam. In geschlossenen Räumen kann die Anzahl der Viren in der Luft stark steigen.