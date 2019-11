Werden die Gevelsberger der beste Chor im Westen?

Ein herrlicher Nachmittag in der Essener Zeche Zollverein. Der zweite Vorentscheid des Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ wird für das WDR-Fernsehen aufgezeichnet. Mit „Sounds like Wednesday“ ist erstmals ein Chor aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis dabei.

Nach und nach treffen zehn Chöre ein. Im „Greenroom“ versammeln sich fast 350 Sängerinnen und Sänger. Sie ziehen sich um, bereiten sich vor und versuchen etwas gegen die Aufregung zu tun. Doch die macht sich langsam in der Halle bemerkbar. Fernsehleute, Kameramänner, Helfer, Securitymitarbeiter schwirren herum. Wie jeder Chor bekommen auch die fünf von „Sounds like Wednesday“ einen persönlichen Betreuer. Der heißt Dennis und ist bei Zeitabläufen und räumlicher Orientierung behilflich. Alles ist sehr gut organisiert und die Aktiven wirken noch recht gelassen. „Die Moderatorin Sabine Heinrich hat uns schon bei der Probe am Freitag das Gefühl gegeben, dass das alles gar nicht so schlimm ist“, sagt Bariton Christof Bente, „Sie hat uns alle Scheu vor dem Fernsehen genommen.“

Info Chor mit meisten Publikumsstimmen zieht ins Finale Wenn Daniela Dabruck (40) und Uwe Rethschulte (49) aus Gevelsberg, Maren Knappe (45) aus Ennepetal, Georg Hartmann (49) aus Schwelm und Christof Bente (39) aus Sprockhövel es mit ihrem Ensemble „Sounds like Wednesday ins Halbfinale geschafft haben, ist es wichtig, dass am 6. Dezember viele Fans die Sendung anschauen und für den Chor anrufen. Denn ins große Finale ziehen nur die Chöre mit den meisten Publikumsstimmen ein.

Um 17.30 geht’s zum Einsingen. Ein wenig früh, wenn man bedenkt, dass der Auftritt erst in mehr als zwei Stunden sein wird. Auf dem Weg treffen wir Sabine Heinrich. Sie erkennt die fünf sofort und gibt dem A-Capella-Chor beruhigende Worte mit auf dem Weg: „Seid ganz bei euch. Genießt die Atmosphäre da oben auf der Bühne und vergesst nicht: Alle lieben euch.“

Das Einsingen findet im Treppenhaus statt. Der Gesang breitet sich wunderschön über alle Etagen aus. Wenn die fünf auf der Bühne auch so gut singen, könnte es etwas werden mit der Teilnahme am Halbfinale. Kameramann Juan Yanez-Mejis begleitet den Chor und filmt für die WDR-Lokalzeit Dortmund. Mit laufender Kamera fragt er Maren: „Wie fühlst du dich jetzt?“ Noch geht es Maren und den anderen gut.

Kaum zurück im Greenroom kommt schon das nächste Reporter-Team mit Kamera. Mitten im Trubel, die Lautstärke ist inzwischen beträchtlich gestiegen, interviewt Nina Gkionis von Bavaria-Entertainment Köln die „Sounds like Wednesday“-Sänger. „Wie habt ihr die Vorbereitungen erlebt?“ fragt sie. „Georg war bis vor kurzem drei Wochen in Urlaub“, ist die Antwort. Sie dürfen Nina auch verraten, was sie heute singen, aber da die Aufzeichnung erst am 29. November im Fernsehen gezeigt wird, dürfen wir das an dieser Stelle noch nicht.

Bei allen Chören steigt die Aufregung, die Damen vom Vokalensemble Amaryllis pushen sich mit einem Kampfruf auf, einige Chöre singen ein bisschen, andere genießen das angebotene Abendessen.

Inzwischen füllen knapp 1000 Zuschauer die Grand Hall der Zeche Zollverein. Für beide Vorentscheide wurde diese ehemalige Kompressorenhalle der Kokerei gewählt, denn das Ambiente ist typisch für NRW. Jeder Chor hat seine Fans mitgebracht, die Stimmung ist phantastisch. 30 Minuten vor Aufzeichnungsbeginn kommt Thomas und heizt die Stimmung weiter an. Er trainiert mit dem Publikum den Applaus und das Verhalten, wenn eine der Kameras vorbeischwenkt.

Zweiter Vorentscheid

Dann wird es richtig spannend: Die WDR-Moderatoren Marco Schreyl und Sabine Heinrich eröffnen die Show zum zweiten Vorentscheid des größten Chor-Wettbewerbs in NRW. Die Aufzeichnung läuft. Die prominente Jury nimmt ihre Plätze ein. Giovanni Zarrella (Sänger und Entertainer), Jane Comerford (Frontfrau von „Texas Lightning“ und Hochschuldozentin) sowie Rolf Schmitz-Malburg (Sänger im WDR-Rundfunkchor und Chorleiter in Aachen) waren schon in den Vorjahren dabei. Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli ist neu in der Jury.

Die Konkurrenz in diesem Vorentscheid ist groß: Als erster von zehn Chören kommt der Schulchor „Encore!“ aus Düsseldorf mit 61 Sängerinnen und Sängern auf die Bühne. Der zweite Chor hat sogar Harfe, Fagott und Querflöte zur Begleitung mitgebracht. Bei den „St. Gertrud African Catholic Voices“ aus Essen dauert es etwas, bis alle auf der Bühne angekommen sind, denn hier singen und swingen 46 Menschen.

Als „Sounds like Wednesday“ die Bühne betritt, wird es ganz still in der Grand Hall. Das Publikum staunt. Sind fünf Menschen ein Chor? Können die fünf gegen so große Chöre bestehen? Ohne Dirigent? Ohne Begleitung? Das äußerst schwierige A-Capella-Stück klappt prima, doch die fünf singen nicht ganz so gut wie bei den Proben. Wird das für den Einzug ins Halbfinale reichen? Die Jury bewundert die gekonnte Mehrstimmigkeit und betont ihre große Wertschätzung für diese großartige Leistung. Eine starke Konkurrenz ist auch der Männerchor „LahnVokal“. Der hat einen Bus voller Fans mitgebracht. Rolf Schmitz-Malburg lobt: „Ein guter Männerchor ist eine tolle Sache.“ Die 37 Männer machen ihre Sache wirklich gut.

Nach zehn Chören zieht sich die Jury zur Beratung zurück. 20 Minuten später verkündet Marco Schreyl extrem spannend nach und nach die fünf Chöre, die am 6. Dezember am Halbfinale teilnehmen werden. Ob „Sounds like Wednesday“ aus Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm und Sprockhövel dabei sein wird, darf an dieser Stelle nicht verraten werden, denn das zeigt das WDR-Fernsehen am nächsten Freitag um 20.15 Uhr.