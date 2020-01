Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Termine

Zum Neujahrskonzert im Haus Martfeld trat das Tiffany-Ensemble zu viert an: Uwe Rössler (Klavier und Moderation), Katerina Chatzinikolau (Violine), Insa Schirmer (Violoncello) und Paul G. Ulrich (Kontrabass).

Weitere Informationen unter: www.tiffany-ensemble.de

Das nächste Konzert im Haus Martfeld findet am 16. Februar statt. In der Reihe „Martfeld Klassik spielt das „Trio di Roma“ Werke von Dvořák, Smetana und Mendelssohn-Bartholdy.

Auch die Matinee am Martfeld wird wieder stattfinden. In der „Neuen Matinee“ wird Burkhard Pass am 2. Februar die Geschichte seines Unternehmens vorstellen.