Weitere Messstationen

Zur Feststellung von PCB-Emissionen am Büttenberg und in Oelkinghausen wurden und werden weitere Messstationen eingerichtet.

Auf einem Privatgrundstück an der Ulmenstraße wurde gestern eine Luftmessstation sowie ein Becherglas zur Messung von Staub- und Flockenemissionen installiert. Und auf einem Firmengelände sowie am Regenrückhaltebecken wurden weitere Bechergläser aufgestellt. Im März soll dann am Sportplatz Büttenberg ein zehn Meter hoher Windmast (der so auf Höhe der Firma BIW liegt) installiert werden, um die Windrichtungen festzuhalten.

Zudem sollen weitere Grünkohlproben an den bisherigen Stellen sowie an einigen neuen Standorten genommen werden. So will der Kreis die PCB-Messungen noch engmaschiger vornehmen.