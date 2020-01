Weitere 5.500 Euro für Sanierung der Christuskirche Schwelm

Die Aktion „Schwelm is(s)t für die Türme“ hat im vergangenen Jahr gut 5.500 Euro für die Sanierung der Christuskirche erbracht. Am Sonntag überreichte das Koch-Team an Pfarrer Rainer Schumacher einen symbolischen Scheck über die entsprechende Summe im Petrus-Gemeindehaus.

Essen für bis zu 100 Personen

Grünkohleintopf mit Mettwurst und Kassler und Gnocchi-Topf standen diesmal auf der Speisekarte des „Schwelm is(s)t für die Türme“-Teams. Kurz nachdem der Gottesdienst in der Christuskirche beendet war, waren auch schon alle Tische im großen Saal des Gemeindehauses besetzt. Dass es den Gästen schmeckte, war keine Frage, schließlich ist das Team seit vier Jahren fast jeden Monat im Einsatz und weiß mittlerweile ganz genau, wie man für rund 80 bis 100 Personen ein schmackhaftes Sonntags-Essen zaubert.

Pfarrer Schumacher (links) bedankte sich bei dem Team mit kleinen Rosensträußchen für das Engagement. Foto: privat

Als alle Teller leer und die Gäste gesättigt waren, versammelte sich das „Schwelm is(s)t für die Türme“-Team vor den Ausgabetischen und überreichte Pfarrer Rainer Schumacher den symbolischen Scheck über 5.500 Euro. 5.593,15 Euro, um ganz genau zu sein, hat die Aktion „Schwelm is(s)t für die Türme“ im letzten Jahr eingebracht. Pfarrer Schumacher zeigte sich beeindruckt von dieser Summe und dankte dem Team für sein Engagement: „Das ist wirklich toll, was Ihr hier leistet. Vielen, vielen Dank!“ Die Gäste pflichteten dem mit langem Applaus bei. Ganze 28.536,77 Euro hat das Team seit 2015 „erkocht“, und auch 2020 soll die Aktion weitergehen.

Ein Kochbuch mit den Rezepten von „Schwelm i(s)t für die Türme“ gibt es mittlerweile auch. „Das Ringbuch wird immer wieder mit neuen Rezepten erweitert“, warb Jutta Krenz für den Kauf des Buches.

Im Anschluss an die Scheckübergabe berichtete Pfarrer Schumacher noch über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten. Witterungsbedingt ruhen zurzeit die Bauarbeiten. In dieser Woche soll der Südturm erneut eingehüllt werden. Das war er zwar schon einmal, aber wegen eines heraufziehenden Sturmtiefs mussten die Planen aus Sicherheitsgründen abgenommen werden. „Sie waren zum Teil schon eingerissen“, so Pfarrer Schumacher im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwischenzeitlich wurden die Planen verstärkt, so dass sie nun auch stärkeren Windlasten standhalten können und die Steinsanierung beginnen kann.

Chronologie der Sanierung

Zur Chronologie der Sanierungsmaßnahme: Im März 2019 startete der erste von fünf Bauabschnitten. Durch insgesamt 60 Bohrungen konnte das Fundament des Südturms mit Beton stabilisiert werden, so das er sich nicht mehr weiter neigt. Nun wird das Sichtmauerwerk Stein für Stein geprüft und gegebenenfalls neu verfugt. Allein diese Aktionen kostet 875.000 Euro, von denen der Bund 300.000 Euro übernommen hat.

Der zweite Bauabschnitt ist mit 980.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen soll das Mauerwerk von Mittelschiff und Nordturm saniert werden. Hierfür ist die zweite Fördermittelzusage über 492.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes gedacht. Die grobe Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro.

Über 92.000 Euro bisher gespendet

Die Spendenbereitschaft für die Christuskirche ist riesig. Seit 2014 wird für die Sanierung des stadtbildprägenden Gotteshauses gesammelt, werden Veranstaltungen wie „Essen für die Türme“ und Versteigerungen organisiert. Auf diese Weise waren bis zum Jahresende 2018 über 92.000 Euro zusammengekommen. Wären nicht die Spendengelder und Zuschüsse des Bundes, müsste die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm die Kosten für die Sanierung komplett aus Eigenmittel der Gemeinde und den Rückstellungen bezahlen.