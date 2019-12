Weihnachtsgottesdienste in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Weihnachten feiern die Katholiken in der Propstei St. Marien mit zahlreichen Festgottesdiensten. Die Propstei St. Marien bietet von Heiligabend, 24., bis einschließlich 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, insgesamt 29 Gottesdienste in den Gemeinden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal an. Dabei ist für fast jeden Geschmack etwas dabei: Kinderkirche, Krippenfeier, weihnachtliche Festmessen zum Teil mit Chören und Orchester bis hin zu Gottesdiensten in italienischer und kroatischer Muttersprache.

Traditionell beginnt der Heilige Abend in den Gemeinden mit einem Angebot für die Kinder. So finden um 15 Uhr in St. Engelbert (Gevelsberg) und Herz Jesu (Ennepetal-Milspe), jeweils Krippenfeiern statt. In St. Marien in Schwelm beginnt diese um 15.30 Uhr. Parallel gibt es für Kinder bis vier Jahre im Pfarrsaal die Kinderkirche.

Infobox Online-Komplettüberblick Einen Überblick über alle Gottesdienste an den Feiertagen in den drei Städten Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal hat die Propsteigemeinde im Internet bereit gestellt. Zu finden sind sie auf der Seite www.propstei-marien.de.

In St. Johann Baptist (Ennepetal-Voerde) startet um 16 Uhr die Familien Christmesse, in St. Engelbert (Gevelsberg) um 17 Uhr und in St. Marien (Schwelm) um 18.30 Uhr eine weihnachtliche Festmesse. Eine Christmette mit der Schola Liebfrauen in der Kirche Liebfrauen (Gevelsberg) beginnt um 17 Uhr. Weitere Christmetten sind um 18 Uhr in Herz Jesu (Ennepetal-Milspe) und um 22 Uhr in St. Marien (Schwelm), St. Johann Baptist (Ennepetal-Voerde) und in St. Engelbert (Gevelsberg), sowie um 24 Uhr in italienischer Sprache in Liebfrauen (Gevelsberg).

Der erste Weihnachtstag beginnt mit einer weihnachtlichen Festmesse der kroatischen Gemeinde in St. Marien um 9.30 Uhr. Auch in allen anderen Gemeinden gibt es weihnachtliche Festmessen. Ein Höhepunkt wartet am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, mit der Orchestermesse um 11.15 Uhr in der Propsteikirche St. Marien. Unter der Leitung von Ulrich Isfort wird die Schola Cantorum mit dem Ristenpart-Orchester und Solisten die Orgelsolomesse C (KV259) von W.A. Mozart aufführen.