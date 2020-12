Weihnachtsbaumabholung in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal In Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal verschiebt sich die Müllabfuhr wegen Neujahr. Anfang Januar werden die Weihnachtsbäume abgeholt.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wegen des Feiertages Neujahr verschieben sich in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal in einigen Bezirken die Müllabfuhrtermine. Außerdem haben die Städte die Abfuhrtermine für die Weihnachtsbäume festgelegt.

Schwelm

In der Silvesterwoche werden die Bioabfallbehälter regulär geleert, auch am Silvestertag. Die Leerung der Papierbehälter in Bezirk 1 verschiebt sich durch Neujahr auf Samstag, 2. Januar 2021.

Die Weihnachtsbäume werden in der Woche von Montag, 11., bis Freitag, 15. Januar 2021, abgeholt. Die TBS bitten darum, die Bäume bis 7 Uhr morgens am jeweiligen Abfuhrtag gut sichtbar am Straßenrand abzulegen.

Gevelsberg

Am Donnerstag, 31. Dezember, findet keine Restmüllabfuhr statt. Diese wird am Montag, 4. Januar 2021, nachgeholt. In der darauffolgenden Biowoche (4. bis 8. Januar) verschiebt sich die Biomüllabfuhr jeweils um einen Tag nach hinten (Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag auf Freitag). Die Stadt Gevelsberg weist zudem darauf hin, dass die aus technischen Gründen am 23. Dezember ausgefallene Abholung des Bioabfalls in der Sperberstraße am Montag, 28. Dezember, nachgeholt wird.

Die Abfuhr der Weihnachtsbäume erfolgt von Dienstag, 5. Januar, bis Freitag, 8. Januar 2021, jeweils am Leerungstag des Biobehälters. Ein Zusatztermin für die Weihnachtsbaumabholung wird in der Woche von Montag, 11. Januar bis Donnerstag, 14. Januar 2021, angeboten. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 6.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen.

Ennepetal

Die Abfallentsorgung des Bioabfalls und der gelben Säcke bzw. gelben Tonnen fällt am Neujahrstag im Abfuhrbezirk 5 aus und wird am darauffolgenden Samstag, 2. Januar, nachgeholt.

Die Weihnachtsbäume werden im gesamten Stadtgebiet kostenlos am Samstag, 9. Januar, ab 7 Uhr abgeholt.

Weihnachtsbäume sind kein Abfall, sie werden von der Stadt gesammelt und zu Kompost verarbeitet. Damit die Qualität des Kompostes gewährleistet ist, müssen die Weihnachtsbäume frei von Fremdstoffen sein. Künstlicher Baumschmuck, wie z. B. Lametta oder Kunstschnee, sind schadstoffhaltig und belasten die Umwelt erheblich. Sie müssen daher vorher vom Baum entfernt werden. Es sollten ebenfalls keine Kordeln, Klebestreifen etc. verwendet werden. Die Bäume dürfen nicht länger als 2 Meter sein; größere Bäume müssen zerkleinert werden.

Die Verschiebung der Abfuhrtermine wegen Neujahr wurde bereits in den Abfuhrkalendern der Städte und in der AHE-App angekündigt. Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH (www.ahe.de) sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden. Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf Ihrer Facebook-Seite.