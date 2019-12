Schwelm. Fans von Musik der 40er bis 60er Jahre kamen in Schwelm bei den Weihnachtsshows in der Eventhalle und im Kolpinghaus auf ihre Kosten.

Weihnachten in Schwelm mit Swing und Rock ‘n’ Roll

Das große Weihnachtskonzert der Schwelmer Band 6pack findet seit Jahren am 23. Dezember statt. Nachdem die Band im Vorjahr auf einen anderen Termin ins Kolpinghaus ausgewichen war, zog sie nun wieder in die Eventhalle.

„Das ist der Hammer, dass ihr alle da seid“, begrüßte Sängerin Judith Weiß die etwa 700 Menschen. „Ihr müsstet euch mal von hier oben sehen.“ Mit „Let’s Twist again“ legte die Band gleich schwungvoll los und ein Hit der 50er und 60er Jahre folgte auf den anderen. Eine große Leinwand über der Bühne machte die Musiker für alle gut sichtbar, Platz zum Tanzen gab es auch, doch ob „Reet Petite“, „Pretty Woman“ oder „Jailhouse Rock“, der Funke wollte nicht richtig auf das Publikum überspringen.

Das mag an der Verstärkeranlage gelegen haben, denn ab der Mitte der Halle hörte man nur noch wenig von der Musik. Eine Moderation war dort überhaupt nicht zu verstehen. Während der Techniker auf Nachfrage erklärte, dass eine kleine Anlage von der Band gewünscht war, sprach die Band von „Schwierigkeiten des Tontechnikers mit einer Endstufe“. Beheben ließen sich die Probleme mit der Tonqualität im Laufe des Abends nicht.

Trotz allem präsentierte 6pack ein äußerst abwechslungsreiches, beschwingtes Programm, das vor allem von den Instrumentalisten getragen wurde. Beim zweiten Set kam mit einem Weihnachtsmedley und weiteren Weihnachtsliedern auch weihnachtliche Stimmung auf. Als das dritte Set begann, waren noch etwa 300 Menschen in der Eventhalle, die sich nun zum größten Teil vorne in Bühnennähe versammelten, tanzten und begeistert applaudierten. Bei „Poetry in Motion“ überzeugten Sabine Arndt und Meike Brieger mit ihrem tollen Saxophon-Sound und bei „Wipe Out“ von den Ventures lieferten sich Bastian Thier und Christian Bucher mit Gitarre und E-Bass ein grandioses „Instrumental-Duell“. Als letzte von vier Zugaben spielte 6pack „Stand by me“ und so konnten alle stimmungsvoll in den Heiligen Abend hinein schwingen.

Zeitgleich fand am selben Abend eine Veranstaltung im Kolpinghaus statt. Kult-Friseur Norbert Schmidt aus Wuppertal hatte zum zweiten Mal zur „Rock‘n Roll Christmas Show“ eingeladen und präsentierte gleich drei Gruppen aus der Rock‘n Roll-Szene. „Ich bin ein großer Fan von Weihnachten“, erklärte Organisator Schmidt, „und es darf ruhig ein bisschen kitschig sein. Die 40er und 50er passen da gut ins Klischee.“

Sweet Sisters: „Marie“, „Lucie“ und „Reba Sweet“ begeistern das Publikum im Kolpinghaus mit ihrem Auftritt im Stil der Andrew Sisters. Foto: Lilo Ingenlath-Gegic / WP

Im Kolpingsaal wurde es richtig voll. Herren im „Vintage-Stil“ der 40er Jahre, schick gekleidete Damen mit Petticoats und Herren mit 50er Jahre Tolle und Pomade im Haar waren ebenso zu sehen, wie Gäste in Alltagskleidung mit weihnachtlichen Accessoires. Weihnachtlich gestylt in rotem Samt eroberten die „Sweet Sisters“ die Bühne und die Herzen des Publikums. „Marie“, „Reba“ und „Lucie Sweet“ drei professionelle Sängerinnen, präsentierten Songs der 40er bis 60er Jahre und zeigen eine perfekte Swing-Show im Stil der legendären Andrew Sisters. Ob „Hit the Road Jack“, „New York, New York“ oder „Reet Petite” in einer ganz eigenen Sweet-Sisters-Version, das Publikum klatschte oder schnipste mit und viele tanzten Twist, Boogie und Rock’n’Roll. Auch „All I want for Christmas“ sangen die drei auf ihre Art: Es klang wie eine heiße Mischung aus Mariah Carey und den Puppini Sisters.

Danach bezauberte „Tiggah Rocking“, der Zauberkünstler mit Pomadentolle, das Publikum mit Kunststücken, bevor „Danny and the Chicks“ mit Rock’n’Roll endgültig den Saal aufheizte. Unterstützt von Cisco Steward (Gitarre) und Dirk Kögler (Schlagzeug) rockte Frontmann Danny Kraft wie Elvis, Chuck Berry oder Bill Haley. Dazu bildeten vier Damen in tollen 50er-Jahre-Outfits den stimmgewaltigen Backgroundchor „The Chicks“.

Kolpinghaus Trompetenklänge beim Einlass Für weihnachtliche Stimmung sorgte im Kolpinghaus schon beim Einlass Roland Schmidt mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern auf seiner Trompete. Der Musiker ist kein Verwandter des Veranstalters Norbert Schmidt, sondern ein Nachbar vom Ehrenberg, der die Christmas Show bereicherte.

Doch es gab noch einen Höhepunkt. Die Rock’n Roll- und Rockabilly-Band „The Porter Ricks“ aus Wuppertal nahm die Besucher mit auf eine weitere Zeitreise in die 40er bis 60er Jahre. Für den Schwelmer Zvonko Omicevic, Sänger und Gitarrist der Band, war es ein Heimspiel und schon mit dem ersten Song „Teenage Boogie“ konnte er die Gäste überzeugen. Die Stimmung war großartig, bis kurz vor Mitternacht spielten „The Porter Ricks“ authentische Musik der Wirtschaftswunderzeit und nach der letzten Zugabe, „Bang Bang“ von Sängerin Mary, konnte Weihnachten kommen.