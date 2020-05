Wasserrohrbruch in Schwelm sorgt für Behinderungen

Schwelm. Die Baustellenampel auf der Viktoriastraße in Schwelm soll Ende der kommenden Woche Geschichte sein - und damit die Rückstaus.

Eine Baustelle sorgt auf der Viktoriastraße seit Mitte vergangener Woche für Verkehrsbehinderungen. Schuld daran ist ein Wasserrohrbruch mitten auf der Fahrbahn in Höhe der Häuser Nummer 15 bis 18. Die Hauptleitung verläuft auf der Seite mit geraden Hausnummern, die Anschlussleitung für Nr. 15 quert die Straße – dort befindet sich der Rohrbruch.

Der Versuch des von der AVU beauftragten Bauunternehmens, mit Kopflöchern links und rechts auf dem Bürgersteig neue Rohre in die alte Leitung zu schieben, sei fehlgeschlagen, weil die Leitung zu alt gewesen sei, so AVU-Pressesprecher Jörg Prostka. In Folge musste die Straße aufgerissen werden, damit Gas- und Wasserleitungen erneuert werden können. Neue Rohre werden am Dienstag nach Pfingsten verlegt, die Straße soll so schnell wie möglich wieder zugemacht werden. Die AVU rechnet Ende kommender Woche mit dem Abschluss der Arbeiten.