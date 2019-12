Warhol: Schwelms Bürgermeisterin entschuldigt sich

Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock hat sich zur Stellungnahme ihres Mannes bezüglich der abgesagten Warhol-Schau und der Berichterstattung dieser Zeitung geäußert.

In einem Schreiben an die Redaktion kommentierte Hermann Mock die Hintergründe zur Absage der im Haus Martfeld geplanten Schau sowie mögliche Verbindungen zwischen dem Ehepaar Grollmann-Mock und dem Berliner Galeristen Michael Schultz, gegen den wegen schweren Betrugs und Kunstfälschung ermittelt werden soll. Dabei nahm er auch Bezug auf den Kunstsammler und gebürtigen Schwelmer Peter Christian Neumann und schrieb: „Ich bin glücklich, in P. C. Neumann einen weltgewandten Freund gefunden zu haben, der trotz seiner Herkunft in der Lage ist, über den Tellerrand hinwegsehen zu können.“ Diese Aussage sorgte für Unmut. Aus der Schwelmer Politik folgten Forderungen, die Bürgermeisterin solle sich davon distanzieren.

Schreiben an Fraktionen

„Ich bin seit über vier Jahren mit Herzblut, Leidenschaft und hohem persönlichen Engagement Bürgermeisterin dieser Stadt, die gleichermaßen von Tradition wie Moderne geprägt ist“, Gabriele Grollmann-Mock nun in einer Stellungnahme. „Ich bin stolz auf Schwelm und nehme meine Aufgaben für unsere Stadt sehr ernst.“

Weiter schreibt sie: „Mein Mann, der oft für mich zurückstecken muss und mich dennoch vielfach unterstützt, hat seinen Brief an die örtliche Presse in der Absicht geschrieben, einer Schädigung meiner Reputation im Zusammenhang mit der ehedem geplanten Warhol-Ausstellung entgegenzutreten.“ Sie bedauere es ausdrücklich, dass der Brief offensichtlich Schwelmerinnen und Schwelmer verletzt habe und bitte an dieser Stelle um Verzeihung.

FDP meldet sich ebenfalls

Nach SPD- und Grünen-Fraktion im Rat der Stadt hat sich derweil auch der FDP-Ortsverband zu Wort gemeldet. Dessen Vorsitzender Philipp J. Beckmann schreibt: „Sollte dieses Zitat so stimmen, finde ich das äußerst befremdlich, dass ein vermeintlich so kultivierter Weltbürger so herablassend und pauschalisierend auf Bewohner von Kleinstädten schaut.“

Schwelm- Warhol-Absage wegen Kunst-Skandals in Berlin? Ganz gleich ob ihn das vorangegangene Prozedere verletzt habe, dies sei kein Grund, die Herkunft aus einer Kleinstadt als Makel oder gar Einschränkung dazustellen. „Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die erste Bürgerin dieser Stadt sich ausdrücklich hiervon distanzieren oder aber sich Gedanken über die Ernsthaftigkeit ihres Engagements machen sollte“, so Beckmann.

Peter Christian Neumann, der seiner Heimatstadt Schwelm wie berichtete eine Andy-Warhol-Ausstellung schenken wollte, hatte die Schau letztlich abgesagt. Der Sammler zeigte sich nach der kontroversen Diskussion um die Schau enttäuscht und verwundert über die „Kleinbürgerlichkeit und Verschlossenheit“ Schwelms.