Wahl 2020: SPD Ennepetal unterstützt Imke Heymann (CDU)

Erstaunte Gesichter, offene Münder. Eine größere Überraschung hätte die SPD Ennepetal kurz vor dem Wochenende gar nicht aus dem Hut zaubern können: Kurz nach dem Jahreswechsel haben die Führungskader der Sozialdemokraten in der Klutertstadt festgelegt, dass sie auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 13. September verzichten und statt dessen CDU-Amtsinhaberin Imke Heymann unterstützen. Die teilt indes mit, dass sie ernsthaft in Erwägung zieht, die Parteimitgliedschaft bei der Union an den Nagel zu hängen.

Bereits während der vergangenen Monate war Imke Heymann auf verschiedene Parteien zugetreten, um abzufragen, wie weit eine Zusammenarbeit beziehungsweise Unterstützung für die Wahl 2020 möglich sei. Bereits am 13. September 2015 war sie mit der Unterstützung mehrerer Parteien auf den Chefsessel ins Rathaus gewählt worden. Damals hatten sich gegen die SPD und ihre Dauerkandidatin Anita Schöneberg die CDU, die Grünen, die Freien Wähler sowie die FDP zusammengeschlossen.

Frei von Klüngel geblieben

„Es ist mit Sicherheit auch unser Verdienst, dass dieses Bündnis nicht lange Bestand hatte“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Rauleff im Gespräch mit dieser Zeitung. In vielen entscheidenden Fragen während der auslaufenden Wahlperiode waren er und seine Fraktion der Bürgermeisterin gefolgt. „So war es möglich, dass wir viele wichtige Punkte aus unserem Wahlprogramm umgesetzt haben“, sagt Volker Rauleff. Exemplarisch nennt er die hochwertige Ausstattung der Schulen, das Bürgerberatungsbüro in der Innenstadt, den Erhalt des Musikschulangebote oder die Maßnahmen zum Hochwasser- und Klimaschutz.

Die bisherige Übereinstimmung in Sachfragen mit Imke Heymann gebe Partei und Fraktion die Gewissheit, dass bei den SPD-Vorstellungen von Bildungspolitik, Stadtentwicklung, Umweltfragen und Wirtschaftsförderung sowie Kinder- und Jugendarbeit ein konstruktives Ergebnis und eine gute Entwicklung der Stadt Ennepetal bis 2025 möglich sind. „Wir haben gemerkt, dass Imke Heymann nicht geklüngelt hat, nicht bis morgens früh in bestimmten Kellerbars gefeiert hat. Sie hat unabhängig von Parteifarben stets das Wohl der Stadt Ennepetal im Blick“, sagt Volker Rauleff mit deutlichem Seitenhieb auf ehemalige Bürgermeister der Stadt Ennepetal.

Mitglieder müssen noch entscheiden

Dennoch: Fehlen der SPD starke Leute in den eigenen Reihen? „Imke Heymann ist kein Notnagel und das sehen auch die Genossen bislang so. Es gibt aktuell niemanden, der dieses Amt aus unserer Sicht besser ausfüllen kann.“ Der erweiterte SPD-Vorstand mit allen Arbeitsgemeinschaften und dem Vorstand der SPD-Ratsfraktion hatte sich im Rahmen der Klausurtagung am 11. Januar einstimmig für die Unterstützung Imke Heymanns ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung ist allerdings der SPD-Mitgliederversammlung am Samstag, 21. März, vorbehalten. An dem Tag wird auch über das Wahlprogramm entschieden. Für Rauleff ist klar: „Wir werden , unser eigenes Profil behalten. Wir gehen keine Kooperation oder Koalition mit der CDU ein und wir werden Dinge weiter hinterfragen.“

Gemeinsam der AfD entgegentreten

Und was sagt das Stadtoberhaupt? „Wir haben immer hart diskutiert, aber Dinge auch gemeinsam vorangebracht. Vieles aus ihrem Wahlprogramm kann ich unterstützen.“ Gleichwohl spreche sie auch mit weiteren Parteien, die sie möglicherweise für die Wahl neben ihrer CDU und der SPD unterstützen. Und: „Ich überlege, aus der CDU auszutreten, weil ich merke, dass bei einigen Vorhaben ein Parteibuch hinderlich ist. Ich will parteilose Bürgermeisterin für alle Ennepetaler sein.“

Genau wie die SPD hat sie vor der Wahl aber noch eine ganze andere Sache auf dem Schirm: „Wir müssen als Demokraten zusammenstehen. Die AfD wird antreten und mein Ziel ist es auch, dass wir uns mit breiter Front gegen die Feinde der Demokratie stellen.“