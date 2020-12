Von Schwelm mit Strahlkraft auf die ganze Republik

Nicht nur herzerwärmende Worte, sondern auch warme Füße erwarten in der Adventszeit die Besucher in der Christuskirche. Zu verdanken haben das die Gläubigen Ideengeber Architekt Christoph Wissmann und dem Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Schwelm. Dieses hat nämlich mit der Bereitstellung von 15.000 Euro erst den Weg frei gemacht, damit in die neue Technik investiert werden konnte. Die Landeskirche hatte ihren Gemeinden lediglich ans Herz gelegt, vor den Gottesdiensten die Lüftungsanlagen und somit die Heizungen auszuschalten, damit sich das Virus im Gotteshaus nicht unkontrolliert verbreiten kann. Vielleicht strahlt ja diesmal zu Weihnachten nicht nur der Stern von Betlehem in den Kirchen. Vielleicht übt ja auch das Pilotprojekt eine Strahlkraft auf die Republik aus und andere Gemeinden tun es den Schwelmern gleich und installieren UV-C-Lampen.