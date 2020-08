Vollsperrung der Mittelstraße in Schwelm

Schwelm. Die Stadt lässt den Kanal in der Mittelstraße sanieren. Darauf müssen sich die Schwelmer ab 10. August einstellen.

Die Technischen Betriebe Schwelm werden ab dem 10. August die Sanierungsarbeiten des öffentlichen Mischwasserkanals in der Mittelstraße in dem Abschnitt von der Herzogstraße bis zur Märkischen Straße weiterführen. Die Sanierungsarbeiten erfolgen weiterhin im geschlossenen Verfahren mittels Berstlining. Dies bedeutet, dass die alten Kanalrohre unterirdisch „aufgeweitet/geborsten“ werden und ein neues Kanalrohr eingezogen wird. Es sind für dieses Verfahren in den Schachtbereichen und für die Anbindung der Hausanschlussleitungen offene Baugruben zu erstellen. Ansonsten erfolgt eine geschlossene unterirdische Sanierung.

Der zweite Bauabschnitt beginnt auf Höhe des Hallenbades Mittelstraße 33 und führt in Richtung Einmündung Mittelstraße/Märkische Straße. Aufgrund der verkehrstechnisch ungünstigen Lage des öffentlichen Mischwasserkanals in der Fahrbahn muss eine Vollsperrung eingerichtet werden. Nur die Anlieger werden einspurig von der Märkischen Straße aus in Fahrtrichtung Kaiserstraße an der Baustelle vorbeigeführt werden. Im Baustellenbereich wird ein Parkverbot eingerichtet. Die Sanierungsarbeiten führt die Firma Alfes + Sohn GmbH, Wenden, durch.

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßen- und Fußgängerverkehrs leider nicht vermeiden. Alle am Bau Beteiligten tragen ihren Teil dazu bei, um diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Es ist vorgesehen, die Baustelle bis Ende September fertigzustellen. Karsten Migchielsen: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Alfes + Sohn GmbH und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung!“

Ansprechpartner sind von der Firma Turgay Güclü (02762 / 7446) und seitens der Technischen Betriebe Karsten Migchielsen (02336/8047-43).