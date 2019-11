Verwaltung in Schwelm informiert über Umbau der Lindenstraße

Ein weiteres Kapitel im Umbau der Lindenstraße wird am Donnerstag, 28. November, im Rat der Stadt Schwelm aufgeschlagen. Das Büro „StadtVerkehr“ hat der Verwaltung vier Planvarianten zukommen lassen. Aus denen ist ersichtlich, wie die Stadtplaner im Rathaus mit den Bäumen dort umgehen könnten, deren Wurzelwerk den Gehweg zur Stolperfalle für Fußgänger haben werden lassen und stellenweise auch die Fahrbahn geschädigt haben.

Baumerhalt kontra Neuanpflanzung

Die Gefahrenstellen in der Lindenstraße sind abgesperrt. Foto: Bernd Richter / WP

Die Stadtverwaltung und die TBS hatten gemeinsam mit Vertretern der Ratsfraktionen – unter Beteiligung des Büros „StadtVerkehr“ – über die Planlösungen gesprochen. Das Ergebnis dieses Arbeitstreffen will die Verwaltung in einer Mitteilung im Rat ab 17 Uhr zusammenfassen. Dort soll auch entschieden werden, wie weiter in der Angelegenheit verfahren wird, auch unter Einbeziehung der Bürger.

In einer Variante schlägt das Büro eine bauliche Umgestaltung vor, bei welcher die vorhandenen Bäume erhalten werden sollen. Aufgrund der vorhandenen Straßenraumbreiten ist diese Planungsvariante mit der Ausweisung einer Einbahnstraße sowie eines verkehrsberuhigten Bereichs verbunden.

Eine Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen für die bauliche Aufweitung des Straßenraums wird von der Stadt Schwelm kritisch eingestuft, da sich ein Großteil des Wurzelwerks der vorhandenen Bäume voraussichtlich unter den angrenzenden privaten Grünflächen befindet.

Die übrigen drei Varianten sehen jeweils einen Vollumbau der Lindenstraße vor, in welchem die bestehenden Bäume durch standortgerechte Neupflanzungen ersetzt würden. Die Varianten unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Fahrbahn- bzw. Gehwegbreiten, der geplanten Baumstandorte sowie der Frage des Richtungsverkehrs. Es wird eine Lösung angestrebt, die auch in anderen Straßen in Schwelm mit Bäumen als Blaupause für Sanierungen dienen kann.

Mit der Erarbeitung der Planvarianten geht eine gut sechs Jahre dauernde Diskussion um den Zustand der Verkehrsfläche in der Lindenstraße in die finale Phase.

Bereits im Sommer 2013 war das Thema im Rathaus und der Politik aufgeschlagen. Die Gehwege auf beiden Seiten sind im Mai 2017 gesperrt worden, die Fahrbahn in Höhe der Bäume wurde durch rot-weiße Baken eingeengt und eine Durchfahrt ist für den Kraftverkehr nur noch vom Ochsenkamp in Richtung Tobienstraße möglich.

Baumpflanzungen in den 60er Jahren

Sowohl die Fahrbahn als auch der Bürgersteig weisen Schäden auf. Foto: Bernd Richter / WP

In den Fachausschüssen hat die Politik fleißig mit der Verwaltung diskutiert und im November 2017 beschloss der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS) nach Anregung von Bündnis 90/Die Grünen, die Straße als Anlieger- bzw- Wohnstraße zu entwickeln. Externe Fachplaner wurden mit der Problemlösung beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, das als Blaupause für zukünftige, vergleichbare Ausbaumaßnahmen in Schwelm herhalten kann. Die nachvollziehbare Begründung der Grünen damals: „Zur Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur müssen derzeit und in den nächsten Jahren zahlreiche innerstädtische Straßen erneuert und den heutigen sowie zukünftigen Bedürfnissen angepasst werden“. Denn viele Bäume auf öffentlichen Wegen und Plätzen, die das Stadtbild positiv prägen, seien in den 50er und 60er Jahren gepflanzt worden.

Im Herbst 2018 gingen die Fachplaner frisch ans Werk. Im Juli 2019 haben die Fachleute nun die Entwurfsplanung für den Umbau der Lindenstraße im Rathaus abgeliefert. Die Planunterlagen sehen mehrere Varianten für die Umgestaltung der Lindenstraße vor. Die Varianten greifen die Aspekte Straßenraumaufteilung, Baumerhalt, Einbahnstraße, Verkehrsberuhigung in jeweils unterschiedlichem Ausmaße auf.

Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS), die Feuerwehr, die Polizei und Straßen.NRW hatten im Vorfeld der Ratssitzung zum Teil unterschiedliche Positionen in ihren Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht. Auch eine Beteiligung der Anlieger bzw. Bürger ist noch nicht erfolgt.