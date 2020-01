Verstecken hinter Vorschriften

Wenn es um das Innenstadtparken geht, hört bei vielen Schwelmern der Spaß auf. Das hat in der flächenmäßig kleinsten Gemeinde in Nordrhein-Westfalen schon Tradition. Denn besonders in der Stadt der kurzen Wege will der Bürger sein Fahrzeug am liebsten direkt vor dem Geschäft abstellen, in dem er seinen Einkauf erledigen möchte.





Ich erinnere mich noch zu gut an die öffentlich auch über die Politik, die Werbegemeinschaft und die Tageszeitungen geführten, emotionsgeladenen Auseinandersetzungen in den 1980er Jahren. Damals wurde die Innenstadt im wahrsten Sinn des Wortes zugepflastert, der verkehrsberuhigte Bereich zwischen Westfalendamm und Schulstraße eingeführt und die Diagonalsperre zur Bahnhofstraße hin aufgebaut. Im Zuge der Innenstadtberuhigung gehörte das schräge Parken mit Parkuhren vor dem Eingang zum Kaufhof an der Untermauerstraße, dem heutigen Schwelm-Center, der Vergangenheit an. Die Kfz-Stellflächen auf dem Märkischen Platz und dem Altmarkt fielen zum größten Teil ersatzlos weg.





Das Autofahrerparadies in Schwelm, zumindest was die Parksituation anbelangt, wurde in den zurückliegenden Jahren Schritt für Schritt demontiert. Zur Erinnerung: Stadtnahes freies Parken war auf dem Mühlenteichplatz möglich. Und wo heute an der Drosselstraße hochwertiger Wohnraum steht, gab es einmal einen großen Parkplatz.





All diese Stellflächen gibt es nicht mehr. Dafür gibt es auf den Straßen mehr zugelassene Autos als jemals zuvor. Das sich auf dem Mühlenteichplatz heute eine Tiefgarage befindet, und dort die günstigen Parkplätze häufig verwaist sind, ist für viele Schwelmer keine wirkliche Alternative. Sie stellen in Ermangelung an freien Stellplätzen ihren Pkw lieber auch schon mal unerlaubterweise im Halteverbot ab – und ärgern sich dann über das „Knöllchen“.





Was das alles mit dem weggefallenen Parkplatz vor der Marienkirche zu tun hat? Das liegt für mich auf der Hand. Hier wird ohne Not mit Argumenten ein Parkplatz vernichtet, der jahrzehntelang ohne Beanstandungen genutzt wurde. Für diese Abstellfläche gab es nun sogar einen Interessenten, der bereit war, eine monatliche Miete zu bezahlen. Und ich dachte, die Stadt wäre über jede weitere Einnahmequelle hocherfreut.





Gesunder Menschenverstand scheint in diesen Zeiten nicht gefragt zu sein. Aber manchmal glaube ich auch nur, dass es bequemer ist, sich hinter Vorschriften zu verstecken, als selbst das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.